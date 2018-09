Uriaș contract al Amazon cu Daimler, în ciuda enervărilor lui Trump pe industria auto germană

Faptul că Daimler deschide fabrica de peste ocean este un pas strategic, prin care se evită o suprataxare vamală a automobilelor produse în Europa, cu care amenință Trump. Deși a fost nevoie de o importantă investiție inițială, o parte din amortizare va veni din costurile mai mici de transport. Noul contract va face din retailerul online Amazon “cel mai mare client din lume al sprinter-ului Mercedes”, a anunțat Volker Mornhinweg, șeful diviziei Daimler din statul american Carolina de Sud.Primele furgonete care ies de pe bandă la fabrică din orașul Charleston, din sudul SUA, vor fi livrate în cadrul noului program al Amazon, Delivery Service Partner Program. Noul program de parteneriat pentru servicii de livrare al Amazon vizează întreprinderile mici, care prin acest parteneriat pot închiria în condiții favorabile furgonete în leasing, cu care să livreze pachete.În prezent, majoritatea livrărilor Amazon-ului se derulează prin Poșta americană, o modalitate care i se pare gigantului furnizor online prea lentă și prea scumpă. Curierii din sectorul privat se apreciază că vor fi mai rapizi. În plus, aceștia dau companiei mai multă vizibilitate în lumea offline, sprinterele din Carolina de Sud urmând să poarte bine-cunoscută siglă Amazon, cu săgeata îndreptată în sus.Furgonetele sunt la mare căutare în SUA. Nu doar Amazon, ci și serviciile de coletărie UPS și Fedex au parcuri uriașe de mașini pentru livrarea pachetelor. Pentru Sprinter-ul Daimler, America este a două cea mai importantă piață de desfacere, imediat după Germania. Însă furgoneta produsă la Stuttgart s-a impus, în trecut, cu mare greutate în față modelelor americane, cum ar fi Ford Transit.Fabrica din Carolina de Sud ar trebui să schimbe echilibrul. „Cu noul și ultra-modernul centru de producție aflat direct la fața locului, îi putem sprijini pe clienții noștri din America de Nord, oferindu-le în viitor o livrare și mai rapidă, și mai flexibila“, a declarat Mornhinweg la inaugurarea din 5 septembrie. „Voiam, inițial, să comandăm doar 5.000 de furgonete. Acum însă vrem totuși 20.000” a spus Dave Clark, senior vice-president al diviziei internaționale a Amazon.Daimler a investit în fabrică 500 milioane dolari, timpul de construcție a fost de doi ani, producția începe cu peste 900 de angajați. Pană în 2020, forța de muncă este așteptată să crească la 1300 de angajați. Prin această importantă angajare a forței de muncă americane, Daimler speră să puncteze pozitiv și la Casa Albă.Pană acum, concernul Daimler și-a fabricat furgonetele pentru piață americană în Germania, însă importul în SUA a fost complicat și costisitor. Pentru a evita taxele vamale mari impuse de la Washington de un timp, Daimler exportă din Germania sprintere dezmembrate, pentru a le asambla în SUA, din nou. Prin noua centrală de la Charleston, această procedură nu mai este necesară, furgonetele fiind construite în totalitate acolo. Pentru aceasta, Mercedes a triplat dimensiunea uzinei de la Charleston, care are acum o suprafață totală de peste 900.000 de metri pătrați.Noua fabrică nu este importantă doar pentru a satisface comanda primită de la Amazon și marea cerere de livrare pe piața americană. Nou-createle locuri de muncă din SUA nu vor reduce locurile de muncă de la locațiile Sprinter din Dusseldorf și Ludwigsfeld, după cum subliniază Daimler. Deschiderea fabricii de la Charleston a fost planificată încă de acum trei ani. Dar aceasta vine într-un moment în care președintele american a amenințat producătorii auto străini cu tarife vamale punitive, de 25%.În plus, Donald Trump, în negocierile sale recente cu Mexicul pentru un nou acord Naphta, a lansat ideea că, pentru un volum de 40-45% dintre mașinile vândute în Statele Unite, salariile muncitorilor să fie de cel puțin 16 dolari pe oră. În plus, valoarea adăugată nord-americană în industria automobilelor se preconizează că va crește de la nivelul actual de 62,5%, la 75%. Acestea se dovedesc a fi două sarcini dificile, în special pentru producătorii germani.De fapt, istoria fabricii Mercedes Sprinter din Carolina de Sud arată la ce pot duce excesele vamale. Intrând în categoria “Van” (furgonetă, dubă) sprinterele devin obiectul așa-numitei „Chicken Tax“. Această este o taxa vamală punitivă, de 25 la sută, care își are originea în anii 1960 și care a reprezentat o măsură de represalii împotrivă taxării vamale europene, la puii americani.