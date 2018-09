Un director al Renault compară Dacia cu mărci precum Lidl, H&M și Ryanair. ”Mașinile devin tot mai grele, mai puternice și mai scumpe, Dacia se opune acestor tendințe”

In uzina Dacia

Automotive News notează că vânzările Dacia au crescut puternic, chiar dacă nu a fost adăugat din 2012 un model cu totul nou în gamă și chiar dacă nu au fost lansate modele electrice sau hibride. În 2012 Dacia vindea în lume 345.000 de mașini, iar anul acesta se va apropia de 700.000 de unități.Compania are o rețetă clară: folosește tehnologii existente, lista de opționale nu este foarte lungă, iar campaniile de reduceri nu țin foarte mult. Dacia a fost ajutată și de faptul că nu au existat scandaluri legate de fiabilitatea mașinilor.Coursimault spune că Dacia are clienți loiali, 55% alegând marca și când își iau a doua oară mașină. El mai spune că tot mai mulți trec de la Logan sau Sandero, la Duster.Acum aproximativ 6-7 ani directorii Renault au renunțat la formula ”low cost” când se refereau la Dacia, înlocuind-o cu ”smart buy” (cumpără inteligent), iar mai nou apare tot mai des sloganul "Shockingly affordable".Coursimault vorbește despre un ”fenomen smart buy” și pune Dacia alături de brand-uri precum Lidl, H&M and Ryanair. ”Mașinile devin tot mai grele, mai puternice și mai scumpe, Poziția Dacia este să contreze toate aceste tendințe”.Automotive News scrie că în viitor va fi lansată o versiune facelift de Lodgy, un nou Sandero care va avea elemente în comun cu Clio și, probabil, o nouă variantă de Duster. deși versiunea cu șapte locuri despre care s-a vorbit pe surse a fost exclusă de cei de la Renault.Dacia va fi pusă și în fața nevoii de a se conforma cu noile standarde de emisii din 2020 - 2021 și va trebui să decidă dacă va lansa hibride sau electrice, decizia fiind grea, deoarece astfel de mașini ar fi prea scumpe pentru clienții mărcii.”Suntem deschiși către toate tehnologiile, dar trebuie să aibă sens. Dacia este pentru clienți o alegere foarte pragmatică și rațională, așa că dacă vor scădea suficient de mult costurile cu bateria și se pot face economii cu carburanții, o vom face”, spune Marc Suss, șef al gamei Global Access la Renault.