VIDEO Nissan a prezentat un concept care funcționează pe post de laborator mobil de astronomie

La Salonul Auto de la Hanovra, Nissan a prezentat conceptul numit Navara Dark Sky care funcționează ca un laborator de astronomie mobil, având un telescop montat pe o remorcă off-road personalizată. Conceptul este creat în Regatul Unit, în colaborare cu Agenția Spațială Europeană (ASE),











”ASE cartografiază stelele cu o precizie fără precedent folosind satelitul Gaia, care a descoperit deja peste un miliard de stele. Conceptul Nissan Navara Dark Sky aduce o contribuție la acest proiect, ajutând astronomii să monitorizeze îndeaproape universul din locații greu accesibile, așa-numitele „ceruri întunecate” - departe de strălucirea nocturnă a zonelor urbane, lucru care răpește din vizibilitate”.

Vehiculul integrează o serie de tehnologii Nissan de asistență la condus







ProPILOT îmbunătățește comanda șoferului prin combinarea tehnologiilor Nissan Intelligent Cruise Control și a tehnologiilor de asistare a direcției. Acesta menține distanța față de autovehiculul în față, păstrând în același timp mașina și platforma centrate în timpul deplasării pe o singură bandă - chiar și în curbe.

Sistemul Intelligent Around View Monitor a fost modernizat pentru a ajuta la remorcare, oferind șoferului o vedere panoramică în jurul vehiculului și al platformei și facilitând parcarea.

Sistemul de avertizare unghi mort a fost îmbunătățit pentru a evidenția obiectele din unghiurile moarte din perimetrul remorcii.

Intelligent Towing Hitch Alignment permite mașinii să preia controlul asupra direcției, accelerației, frânării și deplasării, astfel încât să poată fi manevrată automat pentru a se alinia cu remorca în scopul unei cuplări cât mai ușoare.

În strânsă colaborare cu ASE, modulul de pe remorcă integrează, de asemenea, o etuvă frigorifică specială, permițând telescopului să rămână stabil și calibrat la temperatura optimă în tranzit către orice locație.Mașina are 5,4 metri lungime, iar remorca are 4 metri. Conceptul are un motor twin-turbo diesel de 2.3 litri și 190 CP.Cum descrie Nissan designul mașinii ”Designul conceptului Nissan Navara Dark Sky a folosit universul ca sursă de inspirație. Exteriorul de culoare închisă prezintă niște motive de nebuloasă, utilizând modelarea parametrică, iar interiorul reunește nuanțele profunde ale cerului nocturn cu nuanțele portocalii ale unui soare care apune. Benzile portocalii de pe scaune oferă, de asemenea, vizibilitate în interiorul vehiculului, atenuând luminile albe care ar perturba vederea pe timp de noapte a astronomului”.