De ce SUV-urile mici de oraș se vând atât de bine și ce modele scot românii la vânzare pe internet

Vânzările de SUV-uri din toate segmentele au crescut puternic în lume în ultimii ani, ajungând la 27,8 milioane în 2017, ceea ce înseamnă o cotă record de 34%, conform datelor companiei de cercetare JATO. O comparație cu 2014 este lămuritoare: atunci s-au vândut 16,6 milioane de SUV-uri de toate tipurile, în lume, iar anul trecut cu 11 milioane mai multe.Segmentul adesea numit „small SUV”, care cuprinde SUV-uri mici și compacte de oraș, a totalizat anul trecut 5,9 milioane de mașini vândute, dintre care 1,5 milioane în Europa. Segmentul este numit și „small crossover” și include modele cu lungime între 4 și 4,4 metri.Avansul SUV-urilor mici și compacte de oraș a continuat și în acest an, când segmentul a atins 36% din piața europeană, un nou record. La acest total SUV-urile de mici dimensiuni au contribuit cu peste o treime. Estimările diverșilor analiști indică o creștere de 400.000 - 500.000 de unități a vânzărilor de SUV-uri mici, odată cu apariția în piață a noi modele. Aceste mașini stau bine și în clasamentul celor mai bine vândute modele europene, Renault Captur fiind pe locul 8 în luna iulie, iar Dacia Duster pe locul 14.Și în România segmentul SUV a crescut puternic, datele APIA la șapte luni indicând o creștere de 59% a vânzărilor pentru întregul segment. Două dintre cele mai vândute SUV-uri europene sunt produse în România: Dacia Duster și Ford EcoSport.Înmatriculările de SUV-uri mici și compacte au fost semnificative în august pe plan local. Datele DRPCIV arată că s-au înmatriculat 1.855 de mașini Dacia Duster, 733 Renault Captur, 480 Suzuki Vitara, 327 Ford EcoSport și 187 Opel Mokka, acestea fiind doar câteva exemple.Prețurile de pornire sunt și de sub 15.000 de euro la unele modele, iar la 25.000 de euro pot fi achiziționate mașini în echipare completă și cu motoare mai puternice. Cele mai scumpe SUV-uri mici, cu motoare puternice și maxime dotări, costă și peste 30.000 de euro.Numărul modelelor SUV de clasa B și C a crescut puternic în ultimii doi ani, depășind 25. Cele mai vândute sunt Renault Captur, Peugeot 2008, Opel Mokka, Dacia Duster și Nissan Juke. Italia, Franța și Marea Britanie au fost cele mai mari piețe pentru aceste SUV-uri mici.Pe Autovit.ro, SUV-urile sunt prezente în 40% dintre anunțurile pentru autoturisme, adică peste 6.000. SUV-urile mici și compacte au o pondere importantă și se regăsesc în peste 500 de anunțuri.Chiar și cei cu bugete de sub 7-8.000 de euro își pot lua un crossover, cele mai reduse prețuri fiind la modele cu rulaj de peste 150.000 km, dar și la cele diesel. Pot fi însă achiziționate și modele noi, la peste 25.000 de euro, cu numeroase dotări.Pe Autovit.ro, prețurile pentru SUV-urile de clasă B și C ajung la mai puțin de 10.000 de euro. Spre exemplu, Duster poate fi achiziționat și la 5.500-6.000 de euro, fiind vorba de modele 2011-2012, cu rulaj peste medie. Se găsește însă în ofertă și noul Duster, în versiunea 4x4 și cu o multitudine de dotări, la peste 17.000 de euro.Pentru Renault Captur, prețurile variază între 8.000 de euro pentru modele produse în 2013 cu rulaj de aproximativ 200.000 km și 16.000 euro pentru diesel-uri din 2017 sau 2018.La Peugeot 2008, prețurile variază între 8.900 euro și 16.300 euro, iar Nissan Juke este listat în anunțuri cu prețuri între 7.400 euro pentru modele de acum șapte ani și 18.500 euro la modele noi. La Opel Mokka prețurile de listare variază între 9.000 și peste 20.000 de euro, în timp ce Ford EcoSport costă între 11.000 și 19.000 de euro.Prețurile pentru Mitsubishi ASX sunt între 9.000 de euro pentru modele din 2012, până la 27.000 de euro pentru modele din 2017 cu maxime dotări.La Renegade, cel mai mic model Jeep, prețurile sunt cuprinse între 14.000 și 31.000 de euro.