Danemarca propune interzicerea din 2030 a vânzărilor de mașini noi pe benzină și motorină și din 2035 a hibridelor

Pentru a deveni lege, proiectul trebuie aprobat de parlament. Premierul danez Lars Lokke Rasmussen spune că planul reprezintă o țintă ambițioasă, însă trebuie neapărat încercat.Și alte țări au planuri ambițioase sau au făcut deja pași către electrificare. Marea Britanie vrea să interzică din 2040 vânzarea de mașini noi cu motor termic, în Suedia mașinile electrice au 7% din piață, iar în Norvegia electricele și hibridele au peste jumătate din piață.Primarii din orașe precum Paris, Madrid, Mexico City și Atena au spus că vor ca până în 2025 mașinile diesel să nu mai aibă acces în centrul orașelor, iar guvernul francez a spus că ar vrea să interzică din 2040 vânzarea de mașini noi pe benzină și motorină.Danemarca are 5,7 milioane de locuitori și anul trecut s-au vândut 257.000 de automobile noi, cu doar 2.000 mai puține decât în 2016 care a fost cel mai bun an din istoria pieței auto daneze.Cel mai slab an din ultimii 20 a fost 2009, cu sub 130.000 de unități.