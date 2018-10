Parlamentul European a aprobat propunerea prin care emisiile de CO2 provenite de la autovehiculele noi să fie reduse cu 40% până în 2030

Propunerea legislativă prevedea reducerea emisiilor de dioxid de carbon provenite de la maşinile noi şi stimularea pieţei de autoturisme cu emisii reduse sau zero emisii.Comisia pentru Mediu a Parlamentului European propunea stabilirea unor obiective mai ambiţioase pentru reducerea emisiilor produse de maşinile noi la nivel european până în 2030, şi anume 45% (în comparaţie cu obiectivul propus de Comisie, 30%; anul de referinţă 2020) cu un obiectiv intermediar de 20% în anul 2025. În varianta votată s-a stabilit 40% ținta pentru 2030. Constructorii auto care nu se vor conforma noilor ținte de emisii vor fi amendați.Producătorii de maşini vor trebui de asemenea să ţină cont că autoturismele cu emisii zero sau emisii reduse (care produc mai puţin de 50gr de CO2/km) vor trebui să reprezinte 35% din piaţa de vânzări de maşini şi camioane noi în anul 2030 şi 20% în 2025.Raportul a fost adoptat cu 389 voturi pentru, 239 împotrivă și 41 de abțineri. Miniștrii din țările UE vor adopta pe 9 octombrie o poziție comună. Negocierile cu parlamentarii europeni, pentru un acord în primă lectură, vor începe pe 10 octombrie. După negocieri, textul legii va fi din nou supus la vot în PE și în Consiliul European înainte de a putea intra în vigoare.Transportul este singurul sector major în UE unde emisiile cu efect de seră sunt încă în creştere, conform textului propunerii votate acum. Pentru ca angajamentele asumate la COP21 în 2015 să poată fi respectate, este nevoie de accelerarea procesului de decarbonizare a întregului sistem de transport, în contextul eforturilor pentru a ajuge la emisii zero în anul 2050.