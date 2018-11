Carlos Ghosn și ”căderea” sa fulgerătoare - Teorii ale consiprației, lovituri și pericolul puterii fără limite

Carlos Ghosn a fost arestat luni pentru că a declarat venituri mai mici cu 37 de milioane euro decât cele obținute real. Știrea a uimit lumea auto, fiindcă Ghosn, șeful alianței Renault-Nissan-Mitsubishi, era atotputernic și părea de neatins. În plus, foarte mulți s-au întrebat cum de Carlos Ghosn a crezut că declarațiile false vor trece neobservate.

Multe scenarii au fost înaintate și unul se referă la posibilitatea unei ”lovituri de stat” orchestrată din interiorul Nissan de directori nemulțumiți de stilul de conducere a lui Ghosn și de faptul că Nissan își pierde influența în alianță în raport cu Renault.În plus, sunt surse care spun că dacă nimeni nu îi contestă meritele de salvare a Nissan de la faliment acum două decenii, ultimii ani au fost mult mai controversați și nu sunt puțini cei care îi contesta stilul de conducere foarte autoritar și mediul creat care nu prea permitea critici.Japonezii rar acceptă directori străini la marile lor companii, iar Ghosn este o excepție. Însă conferința ținută luni de CEO-ul Nissan, Hiroto Saikawa, arată deja primele semne de răcire fiindcă japonezul l-a criticat pe Ghosn și s-a arătat șocat de toate cele întâmplate atât de repede.Sursele spun că directori niponi de la Nissan sunt deranjați de faptul că multe dintre tehnologiile dezvoltate de companie ajung la Renault și nemulțumire stârnește și faptul că este produs în Franța modelul Nissan Micra. Mai mult, oficialii de la Nissan cred că Ghosn are o remunerație mult prea mare.O altă concluzie ar fi că într-un concern mare puterea trebuie repartizată la vârf, astfel încât să nu ajungă să rămână concentrată în mâinile unui singur om care să aibă libertate deplină. CEO-ul trebuie să aibă și un președinte cu care să se sfătuiască și care să-i tempereze eventualele excese. Or, Ghosn nu doar că nu și-a pregătit un succesor, dar se spune că nu accepta ca un vreun director să devină foarte popular în cadrul companiei.Desfășurarea rapidă a evenimentelorr ridică o serie de întrebări. Cine știe de ilegalități, cum de au fost scoase la iveală tocmai acum și cum de Carlos Ghosn și un alt director, Greg Kelly, au reușit să falsifice documente importante și să se afle abia peste cinci ani.Surse; AFP, CNN, Financial Times