Nissan și-a alungat salvatorul. Board-ul companiei l-a revocat pe Carlos Ghosn

Ghosn a devenit celebru acum aproape 20 de ani când a salvat Nissan de faliment cu măsuri dure: închiderea a patru uzine și reducerea efectivelor cu 21.000 de angajați. De atunci i se spune Cost Killer și ideile lui au marcat evoluția alianței Renault - Nissan care a invesit mult în mașini electrice, dar a dezvoltat puternic și gama Entry (Duster, Logan, Sandero).Decizia de acum aruncă îndoială asupra viitorului alianței Renault - Nissan pe care Ghosn o voia mai strânsă, în discordanță cu șefii de la Nissan. Ghosn este președinte și la Renault.Ghosn este acuzat că a declarat venituri cu 40 milioane euro mai mici decât cele reale și a fost arestat luni, mandatul fiindu-i prelungit cu zece zile.Renault deține 43% din Nissan, în timp ce Nissan are 15% din Renault. Mitsubishi s-a alăturat în 2016 alianței, după ce Nissan a preluat 34% din companie.Sursele spun că directorii de la Nissan simțeau că marca niponă, deși vinde mai mult decât Renault, tinde spre un loc secundar în cadrul alianței. În plus, Renault are un cuvând de spus în luarea deciziilor la Nissan, în timp ce, viceversa, influența niponilor este foarte mică.