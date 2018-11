Ungaria mizează pe cercetare în dorința de a rămâne în continuare atractivă pentru marii producători auto germani

Financial Times notează într-o analiză despre Ungaria că politicile economice ale lui Orban sunt controversate, dar premierul are o fixație; dezvoltarea industriei auto prin atragerea marilor companii. Și lucrurile au funcționat; producția de mașini a crescut într-un deceniu de la 212.000 unități, la 500.000 unități. Mai mult decât atât, Ungaria produce 2,5 milioane de motoare pe an, inclusiv pentru mașini electrice.Enumerarea investițiilor mari din Ungaria este dureroasă pentru români, fiindcă țara noastră a concurat la unele dintre ele și le-a pierdut. În 2012 Mercedes Benz deschidea prima uzină, care va fi extinsă cu o investiție de un miliard de euro. Recent, BMW a anunțat că va deschide o uzină de un miliard de euro la Debrecen, la nici 100 km de granița română. Despre această uzină și despre industria auto ungară puteți citi pe larg aici Industria auto ungară are probleme, mai ales legate de faptul că nu se mai găsesc oameni, dat fiind că sunt mulți furnizori de componente și piața muncii nu mai face față.Însă Ungaria mizează și pe cercetare-dezvoltare, încercând să atragă companii mari din domeniu. Guvernul de la Budapesta a introdus noi subvenții pentru a încuraja companiile să extindă fabricile existente și să deschidă și centre de R&D. Înainte criteriul principal pentru acordarea subvențiilor era numărul de locuri create, însă importanța acestuia a scăzut.În plus, autoritățile au investit 124 milioane euro într-o pistă de testare în orașul Zalaegerszeg, pistă pe care premierul Orban a numit-o pompos ca fiind debutul unui ”Silicon Valley al industriei auto ungare”. Tot el a spus că această investiție este o dovadă că Ungaria nu este dependentă de fondurile UE. Pista va putea găzdui și mașini electrice, dar și autonome, iar ideea este să atragă noi investiții.Jaguar Land Rover a anunțat în octombrie că va deschide un centru tehnic de inginerie în ianuarie 2019 unde vor lucra 100 de oameni. JLR a ales Slovacia pentru o fabrică de un miliard de euro.La noua uzină BMW se vor produce mașini electrice, iar Ungaria are și o uzină de baterii pentru mașini electrice, deschisă de Samsung SDI în primăvara lui 2017.Ungaria este o putere în industria auto, cu un total de 160.000 de angajați la 700 de companii. Anul trecut au fost aprobate 36 de investiții noi ce promit să creeze 6.700 de locuri de muncă.Evident că a contat enorm și infrastructura. Ungaria are 1.500 km de autostrăzi, dintre care 1.000 construiți în ultimii 20 de ani. În plus, rețeaua feroviară este mult mai bine întreținută decât la noi și viteza medie a trenurilor de marfă este cel puțin dublă.