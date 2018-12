Volkswagen ar putea asambla mașini la uzine Ford din SUA

Volkswagen are o uzină în SUA, iar Diess spune că încă una ar mai putea fi construită. Totul se întâmplă în contextul în care președintele Trump presează producătorii auto europeni să construiască tot mai multe vehicule în SUA și să facă angajări, amenințând în caz contrar cu creșterea taxelor vamale.În plus, Trump a spus că mașinile americane sunt taxate pe nedrept în Europa.Ford și Volkswagen au un memorandum de înțelegere care include și posibilitatea de a construi mașini în comun, iar Ford are capacitate disponibilă în SUA unde a anunțat că va scoate din producție mai multe modele și se estimează că efectivele vor fi reduse cu 25.000 de oameni pentru a se face economii.Totuși, Ford nu a anunțat și închiderea de uzine, cum a făcut recent General Motors care a anunțat că va închide cinci uzine și va concedia 14.000 de angajați.Volkswagen și Ford vorbesc de mult timp despre o alianță globală, dar acum apar detalii mai clare și companiile ar putea produce împreună și vehicule comerciale în Europa. Nu sunt însă semnale că va urma o fuziune.