Dacia electrică - Istoria de 10 ani a unei iluzii. De ce nu va apărea prea curând și cât costă acum cele mai ieftine mașini electrice

Există aproximativ 20 de modele pe piața europeană, dar o serie de obstacole fac ca volumele să nu fie mari: autonomia limitată, rețelele de încărcare prea puțin dezvoltate, prețul mare al mașinilor.









Trebuie spus că în țară numărul punctelor de încărcare a crescut constant din 2016 și până în prezent când s-a ajuns la peste 500.

Întrebat dacă sunt discuții pentru a pune tehnologie hibridă pe Duster, noul șef al Dacia a spus că nu.









Ce spune Christophe Dridi despre Dacia electrică

Grupul Renault are cinci modele electrice în gamă: Zoe (cel mai cunoscut model, utilitarele Kangoo ZE și Master ZE, micuțul Twizy și o berlină care în Coreea de Sud se vinde sub brandul Samsung.









Compania a anunțat planul Drive the Future în 2017 și a promis opt modele electrice noi și investiții de un miliard de euro în Franța pentru aceste tehnologii. Renault produce mașini electrice la uzina de la Flins unde capacitatea de producție pentru Zoe va ajunge de la 60.000/an, la 120.000. Va produce mașini electrice și la o a doua uzină franceză, cea de la Douai, care este retehnologizată.

Sunt câteva țări, cum ar fi Norvegia, Olanda și Austria, unde vehiculele electrice au cotă mult peste media europeană, însă fie este vorba de o politică guvernamantală fermă de a le promova, fie de condiții speciale din piață. În peste 10 țări europene guvernele oferă subvenții ce variază între 2.000 și 10.000 euro pentru achiziția de mașini electrice.





Mașinile electrice de sub 40.000 de euro - Prețurile nete, cu TVA, fără subvenții, bonusuri sau discount-uri, valabile pentru piața din Romania





Se poate estima că subvențiile nu vor rămâne la acest nivel ridicat mulți ani de acum înainte. Și în Europa nordică și occidentală se discută despre reducerea subvențiilor și despre nevoia ca această piață să se susțină singură și să nu depindă așa mult de fonduri de la buget.









La un cost mediu de 0,5 Lei pentru 1 kWh (medie grosieră), oricare dintre mașinile din lista de mai sus pot parcurge circa 5 km cu 1 kWh (medie anuală grosieră), ceea ce înseamnă un cost de 0,1 Lei/km (medie grosieră).

În măsura în care curentul electric este gratuit, la stațiile publice ori publice-private care oferă așa ceva, costul deplasării este 0 (zero). La polul opus sunt prețurile de circa 2 Lei/kWh, practicate la unele stații rapide, caz în care costul pe kilometru devine 0,4 Lei.









Toate aceste calcule sunt bazate pe o utilizare normală a unui automobil electric și fără a ține cont de costul de achiziție. Iarna autonomia poate fi la jumătate la orice mașină electrică, deci costul cu energia folosită pentru deplasare se dublează. Un articol despre cât consumă, real, o mașină electrică iarna puteți citi aici

Ș în ultimele zile presa a scris despre posibilitatea lansării unei mașini electrice Dacia, uneori informația fiind prezentată drept certitudine. O astfel de lansare nu se va întâmpla însă în viitorul apropiat și niciun director de la Renault nu a spus un an exact când se va lansa Dacia electrică.









Au fost publicate multe estimări despre cum va crește piața mașinilor pur-electrice și majoritatea s-au dovedit lipsite de realism. Asta și din cauza faptului că bateriile nu s-au îmbunătățit și nu s-au ieftinit atât de repede cum sperau fanii acestor masini. Bateriile adaugă cel puțin 5-.8.000 euro la costul mașinii, iar la modelele cu autonomie mai mare vorbim de sume și mai mari.

Christophe Dridi: Este departe deci!. V-ați dat singur răspunsul!





Pe termen lung industria își pune speranța într-un nou tip de baterii, cele ”solid state” la care electrolitul lichid este înlocuit de unul solid și neinflamabil la temperaturi mari. Aceste baterii promit structuri mai stabile și compacte și autonomie mai mare, dar mai trebuie rezolvate probleme tehnice până când producția lor poate începe.



Un model Dacia cu motor electric este o soluție pe termen scurt și mediu?





”Pe termen scurt cu siguranță nu este o soluție, pe termen mediu, depinde ce înțelegem prin termen mediu, prioritatea în cadrul grupului este lansarea modelelor electrice anunțate de Renault, însă la un orizont de zece ani, de ce nu o Dacie electrică?”





Antoine Doucerain spunea că apartenența mărcii Dacia în cadrul unei alianțe auto atât de mari cum este cea formată din Renault, Nissan și Mitsubishi este o cartelă de acces către orice tehnologie, însă „nu există planuri pentru o Dacia hibridă sau electrică, dar putem să visăm la asta”.





Despre mașinile electrice se scrie mult, însă au încă o cotă extrem de mică, în Europa fiind vorba de sub 1% din vânzările totale de mașini în 2018 (undeva pe la 130.000 de unități). În plus, tehnologia bateriilor nu a avansat atât de repede cum se spera acum zece ani și nimeni nu a produs o mașină electrică ieftină, deși tentative au existat și există.Țările cu cele mai bune vânzări pentru mașini electrice în Europa sunt Norvegia, Germania, Franța, Olanda și Marea Britanie, iar România nu stî grozav.Renault nu a mai lansat modele electrice noi în Europa în ultimii ani, iar în acest an va lansa un SUV electric low-cost în China. Pe de altă parte, într-un plan amplu, Renault anunța că va lansa, începând cu 2020, versiuni hibride pentru Clio și variante plug-in hybrid pentru Megane și Captur.Trecerea la electrice este un subiect complex, Alianța are tehnologia, dar trebuie să existe și cerere de la clienți pentru o Dacie electrică și mai mulți factori trebuie să fie îndepliniți, lucru care nu se întâmplă. Dacia electrică nu este un subiect actual, spune șeful Dacia.El mai spune și că Dacia își va păstra ”filosofia brand-ului”. Asta înseamnă că prețurile trebuie să fie mai mici decât la concurență. Cea mai ieftină mașină electrică este un smart de 22.000 de euro, ceea ce arată că tehnoilogia este încă scumpă și doar subvențiile mai ”îndulcesc” lucrurile.SUV-ul electric Renault K-ZE se va lansa în China și autonomia promisă este de 250 km, iar în Europa este așteptat un model 100% electric al Volkswagen, la sub 25.000 de euro. Sunt așteptate și modele de clasă mini de la Seat, Skoda și Volkswagen, la sub 20.000 euro.Chiar și după aplicarea subvențiilor de 10.000 de euro prețul rămâne ridicat dacă ținem cont că mașina are o autonomie mult mai mică decât cele convenționale. Un atuu ține însă de faptul că sunt mai mici costurile de utilizare datorită faptului că încărcările la priză sunt mai ieftine decât benzina sau motorina sau în unele cazuri sunt gratuite.Așadar, numai o revoluție în piața bateriilor poate stimula într-un mod cu adevărat eficient piața. Ne putem imagina un Sandero electric la 20.000 de euro, însă un astfel de model nu poate fi considerat accesibil la preț, nici low-cost și nici măcar smart buy, cum își numște Dacia modelele în pliantele comerciale.: Despre Dacia electrică s-a scris mult în ultimii 10 ani, dar tot nu a apărut pentru că tehnologia este scumpă Ce șanse sunt ca o Dacie electrică să existe în gama mărcii în 2025?Christophe Dridi: Suntem într-o alianță cu Nissan și Renault și avem tehnologia și producem în Franța mașini electrice. Așadar avem tehnologia. Întrebarea este când va dori clientul să aibă o astfel de mașină, când va fi instalată infrastructura potrivită și când vor fi subvențiile necesare. Este clar că acum nu este cazul. Vedeți că avem noile reguli WLPT, clienții cer tot mai mut GPL, vom crește vânzările de mașlni pe GPL. O Dacie electrică? Nu.: Așadar pot conchide că Dacia electrică este departe...Christophe Dridi: Depinde. 2025 vi se pare departe sau nu?: Departe2009Renault a prezentat în 2009 primele mașini electrice și le-a lansat în 2011, iar despre Dacia electrică s-a vorbit încă de acum 10 ani, dar nu a venit timpul nici acum. Ce spunea în 2009 Jacques Chauvet , care atunci era director pe regiunea Euromed la RenaultMașinile electrice nu au cum să se dezvolte rapid în vreo țară. În România, dacă este vorba de București, este multă poluare, iar clienții de automobile trebuie sa conștientizeze faptul că mașinile electrice vor deveni acceptabile ca preț și comparabile cu cele cu motor termic. Este clar că unele țări, cum ar fi Franța, îi subvenționează pe cei care își iau mașini electrice și costul mașinii scade chiar sub cele cu motor termic. Subvențiile nu pot dura la nesfârșit din păcate, dar mașina electrică are nevoie de timp să se dezvolte ca tehnologie și se va ieftini, astfel încât să merite a fi produsă în volume mari.Când am putea vedea o Dacie cu motor electric? ”În niciun caz imediat, însă pe termen lung este posibil să vedem o Dacie cu motor electric, nimic nu împiedică montarea unui astfel de motor pe platforma Dacia, însă e vorba de o marcă low-cost iar bateria este foarte scumpă, dar peste câțiva ani va exista o Dacie electrică în momentul în care prețul bateriei se va diminua. (...) În orice caz, Dacia va rămâne marcă low-cost, nu va devia de la strategia sa.Câteva luni mai târziu, la final de 2009 în interviul săiu ”de adio”, Francois Fourmont vorbea despre Dacia electrică ce ar putea apărea peste un deceniu, adică în 2019. Fourmont a fost unul dintre cei mai carismatici directori ai Dacia pe care a condus-o într-o perioadă grea, dar de creștere.2013În 2013 Carlos Ghosn, CEO Renault-Nissan, explica pentru HotNews că o mașină electrică marca Dacia va putea fi construită și ar putea să aibă un preț acceptabil, însă obstacolul cel mai mare este că nu există cerere pentru așa ceva.El a dat exemplu diverse ințelegeri pe care Nissan le-a făcut cu orașe mari, precum Barcelona, orașe care sunt dispuse să investească în stații de încarcare și alte lucruri necesare acestor mașini.„Mașinile electrice nu sunt net mai scumpe decât cele cu combustie internă, însă problema este că nu avem volume foarte mari cu electricele, iar asta împiedică și apariția unei Dacia electrice. Nu va apărea în prezent fiindcă nu se cere în piață, dar în ziua când va exista cerere, vom produce o mașină electrică marca Dacia la un preț acceptabil. Pentru moment însă clar nu există cerere”, spunea Ghosn.În vara lui 2017 au apărut în presa franceză noi știri despre Dacia electrică ce urma să apară. Compania a negat însă că ar exista planuri pentru așa ceva. ”Nu există în prezent proiecte legate de Dacia cu tehnologie electrică. Tehnologia electrică dezvoltată de Alianța Renault-Nissan este costisitoare pentru clienții mărcii Dacia, care vor sa facă o achiziție inteligentă, optând pentru vehicule fiabile, accesibile ca preț și moderne”, spunea compania, într-un răspuns transmis HotNews.ro.Tot puternic nega în toamna lui 2017 și directorul de atunci al companiei În septembrie 2018 unul dintre directorii importanți ai Renault spunea că Dacia va fi pusă și în fața nevoii de a se conforma cu noile standarde de emisii din 2020 - 2021 și va trebui să decidă dacă va lansa hibride sau electrice, decizia fiind grea, deoarece astfel de mașini ar fi prea scumpe pentru clienții mărcii.”Suntem deschiși către toate tehnologiile, dar trebuie să aibă sens. Dacia este pentru clienți o alegere foarte pragmatică și rațională, așa că dacă vor scădea suficient de mult costurile cu bateria și se pot face economii cu carburanții, o vom face”, spunea Marc Suss, șef al gamei Global Access la Renault.Suss a vorbit și în toamna lui 2017 despre o Dacia electrică ”Majoritatea producătorilor auto spun că în 2025-2027 circa 20-30% din vânzări vor fi reprezentate de mașini electrice. Știind asta, este evident că într-o zi va trebui să ne gândim la o Dacia electrică. Altfel n-am putea să asigurăm supraviețuirea mărcii.Întrebarea ar fi când se va intampla. Nu vă pot răspunde direct la asta, ce pot spune este că se va întâmpla odată ce va avea sens pentru un client Dacia. În prezent este prea devreme, iar tehnologia este prea scumpa