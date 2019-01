Dacia a depășit în premieră pragul de 700.000 de unități vândute

Top 10 piete externe pentru Dacia in 2018

”Cu 700.798 unități vândute în total – în România, plus piețele internaționale (în creștere cu 7% față de nivelul atins în anul precedent), Dacia a înregistrat în 2018 cea mai bună performanță comercială din istoria sa. Marca românească și-a dublat practic vânzările în decurs de numai șapte ani. Astfel, pragul de 350.000 de unități a fost depășit în anul 2012, cel de 400.000 - în 2013, cel de 500.000 – în 2014, iar cel de 600.000 - în 2017”, spun cei de la Dacia. În țară compania a vândut 54.000 de mașini, având 30% din piață. Românii au cumpărat peste 13.000 de Dustere și peste 21.000 Logan.Pentru grupul Renault, Franța a fost cea mai mare piață, cu 700.000 de mașini vândute, Rusia fiind pe doi, cu 497.000. Germania, China, Brazilia și Italia sunt cele patru țări în care grupul a vândut între 200.000 și 250.000 de unități.În Maroc grupul are 42% din piața totală, iar în Rusia și Franța, peste un sfert. În China are doar 0,8% din piață, iar în UK, 3,8%.În bilanțul grupului este inclusă și marca Lada care s-a apropiat de 400.000 de mașini (+19%).Vânzările de mașini electrice ale Renault au crescut cu 37%, până la 49.600 de vehicule, iar ZOE este cel mai vândut model, cu 39.500 de mașini.