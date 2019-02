Musk spune că lasă la liber brevetele Tesla pentru a salva Terra

Elon Musk a anunțat joi că toate brevetele de la Tesla, compania producătoare de vehicule electrice pe care a înființat-o, ar fi acum în domeniul public, deoarece dorește să lupte împotriva schimbărilor climatice, potrivit AFP.





Într-o postare pe blog, excentricul miliardar promite că Tesla "nu va lua măsuri legale împotriva oricui dorește să utilizeze tehnologia noastră cu bună-credință".





"Tesla a fost creată pentru a accelera apariția transportului durabil și, dacă deschidem drumul pentru a crea un vehicul electric atrăgător, dar apoi plantăm ”mine” de brevete în spatele nostru, acționăm împotriva scopului nostru principal", spune Musk.





Tesla Motors spune că va reduce cu 7% efectivele companiei pentru a încerca să scadă costurile, astfel încât să poată vinde mașina Model 3 la un preț mai scăzut, a spus Elon Musk, într-o scrisoare adresată angajaților. Tesla Motors are 45.000 de angajați și tăierile vor afecta peste 3.000 de oameni. Musk a spus că anul care a început va fi unul foarte greu.



Elon Musk a spus că mașinile companiei sunt scumpe pentru un număr mare de oameni, iar acest lucru trebuie să se schimbe. El adaugă că aceste restructurări trebuie să fie făcute și, concomitent, producția lui Model 3 trebuie să crească prin modificări de inginerie care vor fi aplicate în lunile următoare.





Prima declasare a anului pentru Tesla – o treime din prețul acțiunii este „Elon premium”, spun analiști. Profitul-surpriză al lui Tesla Inc. din trimestrul al treilea ar fi putut reprezenta „profitabilitatea maximă” a deceniului. Este opinia analiștilor de la RBC Capital Markets, care au declasat miercuri acțiunea Tesla la echivalent de vânzare cu preț-țintă de 245$, cu 17% sub prețul de miercuri și în scădere de la o țintă anterioară de 290$.





„Nu înseamnă că nu credem că Tesla nu poate crește în timp”, spun analiștii. „Dar evaluarea curentă se bazează pe așteptări exagerat de ridicate”. Mai mult, ei afirmă că cel puțin o treime din prețul curent este „Elon premium”. Pe măsură ce Tesla devine un „jucător de volum”, provocările de a produce profituri mari ajung la vârf, iar compania este dependentă de „un orizont pe termen lung cu vizibilitate redusă și risc mare de eroare”. Analiștii și-au asemuit declasarea cu „trezirea dintr-un vis”, potrivit Market Watch.





În 2012, Musk s-a alăturat altor miliardari ca Michael Bloomberg și Warren Buffet și a semnat The Giving Pledge, un angajament al unora din cei mai bogați oameni din lume de a dona cea mai mare parte a averii fie în timpul vieții, fie după. Averea lui Musk, care deține Tesla, SpaceX și The Boring Company, este estimată la 22 de miliarde de dolari, chiar dacă majoritatea sunt investiți în companiile sale, potrivit The Guardian.