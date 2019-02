Renault România, după un 2018 fructuos: în 2019 lansăm Duster Pick-Up, ediții speciale Dacia și noul Renault Clio

​Grupul Renault România – cu mărcile Dacia, Renault și Nissan – a încheiat un an 2018 cu rezultate foarte bune, iar 2019 va fi un an cel puțin la fel de interesant pentru că se va lansa oficial Duster Pick-Up, vor fi introduse ediții speciale pentru unele modele Dacia, va începe comercializarea pentru a cincea generație Renault Clio, iar electricul Nissan LEAF va beneficia de un an complet de vânzări – an 2019 în care se păstrează ecobonusul de 10.000 Euro acordat de stat la achiziția unei mașini electrice noi. Despre toate acestea poți citi în acest articol realizat în urma unei discuții cu Hakim Boutehra, directorul general al Renault Commercial Roumanie, divizia de vânzări a Grupului Renault România.