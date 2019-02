Rivalii Daimler și BMW investesc împreună peste un miliard de euro în servicii de mobilitate urbană cum ar fi punerea mașinilor la comun sau găsirea de locuri de parcare

​Producătorii auto germani Daimler și BMW își unesc forțele și vor investi în comun peste un miliard de euro în servicii precum car-sharing, stații de încărcare pentru mașini și electrice și aplicații de mobil care să te ajute să găsești locuri de parcare. Anunțul poate fi considerat o reacție la avansul unor companii de tehnologie precum Uber care ar putea în viitor să afecteze vânzările companiilor auto tradiționale.





De câțiva ani lucrurile se schimbă și în industria auto sub presiunea companiilor de tehnologie care au lansat diverse servicii de mobilitate și tstează și mașini autonome. Sunt analiști care spun că vânzările auto vor scădea drastic în următorii 10-15 ani și că viitorul aparține mașinilor în care călătoresc mai mulți pasageri.



În plus, vânzările clasice auto ar putea fi înlocuite de proliferarea serviciilor taxate în funcție de cât de mult este folosită mașina, iar constructorii auto trebuie să fie prezenți în acest domeniu care va genera venituri importante.



Suma pusă la comun este de un miliard de euro și vor fi create 1.000 de locuri de muncă, cele două companii urmând să-și combine serviciile, iar efectele se vor vedea mai întâi în Germania.



„Acest portofoliu de servicii va fi un punct cheie în strategia noastră ca furnizor de mobilitate. Cooperarea este modalitatea perfectă pentru noi de a ne maximiza șansele de reușită într-o piață aflată în plină dezvoltare, în timp ce vom împărți investițiile.”





BMW Group și Daimler AG își extind serviciile de mobilitate și investesc peste un miliard de euro pentru a dezvolta și a interconecta mai îndeaproape serviciile proprii de car-sharing, ride-hailing, stații de încărcare pentru vehicule electrice și transport multimodal.Cooperarea celor două companii presupune cinci verticale: Reach Now pentru servicii multimodale, Charge Now pentru stații de încărcare electrică, Free Now pentru taxi ride-hailing, Park Now pentru parcare și Share Now pentru car-sharing.„Serviciile noastre de mobilitate reunesc de o bază consistentă de utilizatori, iar acum facem următorul pas strategic. Reunim puterea și expertiza a 14 branduri de succes și investim peste 1 miliard de euro pentru înființarea unui nou jucător pe piața de mobilitate urbană, aflată într-o un ritm de creștere accelerat”, a declarat Dieter Zetsche, Director al Consiliului de conducere al Daimler AG și Director Mercedes-Benz Cars.„Prin crearea unei rețele inteligente de parteneriate, vom avea posibilitatea de a defini mobilitatea urbana, în prezent și în viitor, și de a potența la maximum beneficiile oferite de oportunitățile deschise de digitalizare, shared-services și nevoia crescută de mobilitate a clienților noștri. De asemenea, suntem deschiși spre viitoare colaborări cu alți furnizori, inclusiv startup-uri și jucători cu experiență”.„Creăm acum un jucător global care va schimba regulile jocului. Cei 60 de milioane de utilizatori pe care îi avem în prezent vor beneficia de un ecosistem sustenabil, perfect integrat, de servicii de car-sharing, ride-hailing, parcare, stații de încărcare și servicii de transport multimodal. Avem o viziune clară: aceste cinci servicii vor fuziona și mai mult pentru a forma un singur portofoliu de servicii de mobilitate, ce va include o flotă de mașini electrice și autonome care se încarcă și parchează autonom, interconectându-se cu alte modalități de transport”, a spus Harald Krüger, Director al consiliului de conducere BMW AG.În România, Daimler AG este prezent încă din anul 2017 pe segmentul de mobilitate urbană, atunci când Intelligent Apps, parte a companiei Daimler Mobility Services, a achiziționat în proporție de 100% start-up-ul românesc Clever Taxi.