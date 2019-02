Noi recorduri pe piața auto. În 2018 s-au vândut aproape 30 de milioane de SUV-uri în lume și 1,2 milioane de mașini electrice

Segmentul SUV a urcat într-un an de la 33,8% din piață, la 36,4%, în timp ce compactele au scăzut de la 18,2%, la 16,8%. Toyota a fost brandul cu cele mai multe vânzări, peste 8 milioane, pe doi fiind VW, cu 6,7 milioane și pe trei a terminat Ford, cu 5,3 milioane vehicule.Alte cinci mărci au depășit pragul de 3 milioane: Honda, Nissan, Hyundai, Chevrolet și Suzuki.La modele, F Series de la Ford și-au găsit peste un milion de clienți, Toyota Corolla a trecut de 934.000, iar Hyundai Civic și Toyota RAV4 au trecut de 800.000 de mașini livrate anul trecut. Alte trei modele au trecut de 700.000 de unități: Nissan X-Trail, Honda CR-V și Volkswagen Golf.Piața chineză a scăzut prima oară în trei decenii, dar a trecut de 28 milioane mașini, SUA a totalizat 17,3 milioane, iar Europa, 17,7 milioane. India a avut un an bun, cu 3,9 milioane, iar în Japonia s-au vândut 5,19 milioane unități.Mașinile full-electrice au avut cel mai bun an de până acum, cu 1,26 milioane unități, față de 727.000 în 2017 și sub 400.000 în 2016. În China s-au vândut cele mai multe (769.000), urmată de SUA (207.000), Norvegia (46.000), Germania (35.000), Franța (31.000).Tesla Motors a vândut 230.000 de mașini, iar chinezii de la BAIC, 152.000. Pe trei au fost chinezii de la BYD, cu 95.000 de unități, iar Nissan a ”bifat” 92.000 de unități. Estimările JATO indică faptul că Tesla Model 3 a fost cea mai vândută mașină electrică.