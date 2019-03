Cum arată și ce poate Loganul electric: viteza maxima - 110 km/h, autonomia - 200 km/ Inginerul Marc Areny: Orice service din România poate face conversia

Loganul electric ar putea fi mașina low-cost perfectă pentru buzunarul și străzile românilor – crede inginerul francez Mark Areny. El a reușit să transforme un Logan obișnuit într-o mașină electrică funcțională și crede că orice service din România ar putea face această conversie.Inginerul francez a fost plăcut surprins de disponibilitatea autorităților din România. ”Cei de la RAR au fost foarte deschiși și ne-au ajutat foarte mult. Bineînțeles, ne-au cerut foarte multe informații despre ce modificări am făcut mașinii, ce am montat pe ea. Când a fost ceva în neregulă ne-au spus și așa am mers mai departe. Prima omologare a fost o omologare individuala si a durat în jur de o lună. Mașina este un model din 2014, are tot ce-i trebuie: aer condiționat, servodirecție și o baterie mult mai mare.Uzinele Dacia ar putea face Loganul electric într-o perioadă relativ scurtă, de o jumătate – un an de zile, dar comercializarea acestei mașini depinde, în primul rând, de cererea de pe piață. ”Momentan, Dacia are un bussines care merge foarte bine și va produce ceea ce vor oamenii: Sandero, Duster, masini Logan termice. Dacă aceste modele nu se vor mai cumpăra, atunci vor fi obligați să treacă la altceva. Oamenii nu sunt încă convinși și aici este munca mea. Uitați-vă, eu merg cu un Logan electric, are 16.000 de kilometri și este foarte bun!”Dacia are o productie foarte mare, de 300.000 de masini pe an - spune Marc Areny - oferta este mare, toate tipurile de masini sunt vândute. Este foarte important și ajutorul de la stat, dacă mâine Dacia isi va da seama ca va castiga și mai mult din vazarea masinilor electrice, atunci se va apuca de fabricat mașini electrice” - crede inginerul francez.





”Ca să dezvolt această mașină, m-a costat 25.000 de euro, ceea ce este puțin. Acum, reușim să facem conversia în jur de 15.000 de euro. Cred că fiecare service din România ar putea realiza această conversie, noi îi putem ajuta să facă acest lucru”. Marc Areny spune că mașina cu care circulă în prezent este al doilea Logan electric pe care l-a făcut. ”Pe primul, l-am dezmembrat. Dar în prezent, lucrăm la conceptul celui de-al treilea Logan electric” - afirmă inginerul francez. Cu primul Logan electric, am mers aproximativ 30.000 de km, apoi am montat totul pe o broscuta, model beetle din 1962”.

Vezi in video alte date tehnice ale Loganului electric

Marc Areny este conștient că sunt foarte mulți care consideră că prețul unei mașini electrice este mare și sunt tentați să cumpere, cu aceiași bani, mașini de la firme consacrate. ”Sunt mulți care spun : decât ceva electric, mai bine cumpăr un BMW. Dar cine are o mașină electrică (și în București sunt mulți șoferi de la Uber care merg cu ele) se poate convinge cum stau lucrurile. O mașină electrică nu costă nimic din punctul de vedere al mentenaței. În Kaufland, de exemplu, încărcarea este gratis. Să îți cumperi o mașină electrică nouă, costă foarte mult. Și ce facem? Iar așteptăm să vină mașini electrice din afară? E păcat! Eu aș dori să găsim o soluție ca să fabricăm mașini electrice ori să le convertim aici, în România!Câteva detalii tehnice:Loganul electric nu mai are schimbător de viteză. Acesta este înlocuit cu două butoane, pentru mersul înainte și înapoi. Nu poți merge cu un Logan electric cu o viteză mai mare de 100 - 110 km/h. ”De fapt, nici nu este indicat pentru că se consumă mai repede bateria”- afirmă Marc Areny. Autonomia mașinii este de 200 km.Reacții:”Așteptam la stația de încărcat și am vrut să le atrag atenția că parcheză un Logan pe un loc destinat mașinilor electrice. Dar am văzut cablurile ieșind din mașină și am rămas foarte suprins. Desigur, i-am făcut o poză pentru că nu m-ar fi crezut nimeni că am văzut un Logan electric” – susține unul dintre șoferii UBER aflat într-una dintre parcările de la marginea Bucureștiului.Marc Areny a studiat Ingineria civilă și transport rutier internațional. Este un francez de origine catalană, pasionat de mașini. În țara sa natală, a făcut prima conversie pe un Porche 944, însă nu a reușit să o omologheze din cauza ”birocrației” - spune el. A ajuns în România, decis să facă voluntariat, dar a rămas aici și s-a căsătorit cu o româncă.