Carlos Ghosn a fost eliberat pe cauțiune, după 108 zile petrecute în închisoarea din Tokyo

Avocații săi au cerut eliberarea pe cauțiune, motivând condițiile grele de detenție, iar soția sa spunea că Ghosn este ținut în condiții grele de detenție la Tokyo și că nu știe dacă a primit suficientă îngrijire medicală.Ghosn a stat în detenție 108 zile și i s-a respins în mai multe rânduri cererea de eliberare pe cauțiune. ”Nu am să fug, ci am să mă apăr. Toate dovezile sunt la Nissan, dar compania a interzis tuturor angajaților să vorbească cu mine”, spunea el într-un interviu.Ghosn a respins acuzațiile cum că ar fi condus alianța precum un dictator, spunând că o conducere fermă nu trebuie considerată dictatură și că opozanții săi vor să scape de el.Ghosn a spus că există planuri de întărire a legăturilor între cele trei companii membre ale alianței și că le-a discutat în septembrie cu CEO-ul Nissan, Hiroto Saikawa, care s-a dovedit a fi unul dintre opozanții lui Ghosn.El a spus că, fără îndoială, acuzațiile ce i se aduc ”sunt rezultatul unui complot și a unei trădări”.Scandalul Ghosn a adus în prim plan duritatea sistemului judiciar japonez și faptul că este mult mai radical în modul în care tratează prezumția de vinovăție, în comparație cu cel american.Surse: AFP, Financial Times