Țările de unde vin rablele ar trebui să participe la înlăturarea efectelor impactului ecologic pe care acestea îl produc în țările de destinație, spune asociația constructorilor auto din România

În industria auto românească sunt 630 de companii cu un total de 230.000 de angajați, dintre care aproape 20.000 lucrează la Dacia și Ford. Cifra de afaceri totală a urcat cu 17% anul trecut, spre 28 miliarde euro (dintre care 19 miliarde euro au fost generați de producătorii de componente).Producția totală a fost de 476.000 de unități, dintre care peste două treimi a fost contribuția Dacia și restul Ford (care a avut însă un an record). Practic, Dacia a produs 335.000 de mașini, iar Ford, 141.000 de mașini. Cele mai produse două modele au fost Dacia Duster (236.000) și Ford EcoSport (141.000).12 dintre cei mai mari 15 furnizori de componente sunt prezenți și în România, printre care unii au peste 10.000 de angajați, cum ar fi Continental sau Draxlmaier.Industria auto a exportat în valoare de 17,5 miliarde euro, ceea ce înseamnă un sfert din exportul național. Trei sferturi dintre exporturi a fost reprezentat de componentele auto.Industria auto generează un sfert din totalul cifrei de afaceri a industriei naționale, mai arată datele ACAROM.Parcul auto național a ajuns la peste 8,1 milioane vehicule, cu trei milioane mai multe decât acum zece ani. Creșterea a fost super-puternică în ultimii doi ani, când au intrat în țară un milion de mașini SH.Dintre cele un milion de mașini SH intrate după scoaterea timbrului de mediu, 79% sunt mai vechi de opt ani și 73% sunt inferioare normei Euro 4. Șapte din zece sunt diesel, iar raportul mașini noi vs SH este de unu la patru.ACAROM spune că ”importul neîngrădit” de mașini SH vechi din ultimii doi ani a anihilat efectele de aplicare a opt ani de program Rabla.Asociația spune că ”este rațional ca statele de origine a rablelor să participe la înlăturarea efectelor impactului ecologic pe care acestea îl produc în țările de destinație.Măsurile de taxare la înmatriculare pe criterii de emisii (CO2 și noxe reșapate), anulate de justiția comunitară, au ”compromis ideea de taxare auto”, mai spune asociația. Ea adaugă că importul de mașini second-hand vechi ”înseamnă aducerea în țară de surse de poluare nocive sub acoperirea formală a liberei circulații a mărfurilor”.În acest context, ACAROM spune că se impune o reconsiderare a cadrului reglementar comunitar aplicabil comerțului cu mașini second-hand.