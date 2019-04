Ghosn și ”telenovela” fără sfârșit - A patra arestare, două tabere, revoltă, ilegalități și opulență

Ghosn a stat peste trei luni la închisoare și a fost eliberat pe 6 martie, după plata unei cauțiuni de 8 milioane de euro. Acum, a fost din nou arestat la Tokyo, iar situația se complică pentru el și în Franța, ministrul economiei, Bruno Le Maire, anunțând că a primit elemente esențiale în ancheta ce-l privește pe Ghosn. Amănunt interesant: miercuri, Ghosn anunțase o conferință pentru 11 aprilie. Atunci urma să spună multe lucruri în apărarea lor și, probabil, să acuze.Dacă în Japonia justiția a fost dură și radicală cu Ghosn, în Franța oficialii au spus în mai multe rânduri că așteaptă mai multe informații.Declinul lui Ghosn s-a petrecut rapid și poate fi explicat prin două scenarii: fie șefii Nissan s-au mobilizat pentru a-l îndepărta fiindcă nu voiau ca Renault să preia ”frâiele” alianței, fie cei de la Nissan nu mai suportau stilul dictatorial lui Ghosn și au considerat că alianța ar avea de suferit dacă Ghosn rămâne la șefia ei.Într-un articol recent, Wall Street Journal a scris pe larg despre cum șefii Nissan s-au întâlnit în repetate rânduri și cu oficiali guvernamentali japonezi și au discutat despre îndepărtarea lui Ghosn. Teama lor era că o potențială fuziune între Nissan și Renault va face ca celebra marcă japoneză să ajungă sub control francez.Trebuie spus că Ghosn a devenit celebru acum peste 15 ani tocmai pentru că a salvat Nissan de la faliment, prin închiderea unor uzine și renunțarea la 20.000 de angajați. Atunci a primit și supranumele ”le cost killer”, pentru duritatea cu care a tăiat în ”carne vie” pentru a duce planul la bun sfârșit.Șefii Nissan insistau pe faptul că brandul japonez vinde mult mai bine decât Renault și că ar trebui să aibă rol mai important în alianță. În plus, ar fi fost o ”terfelire” a mândriei naționale dacă Nissan ar ajunge să fie subordonată celor de la Renault, spun japonezii.Conform acestui scenariu, șefii de la Nissan au făcut anchete interne, au găsit nereguli financiare legate de Ghosn și s-au dus cu ele la înalți oficiali guvernamentali și la justiția japoneză și apoi ce a urmat se știe, începînd cu surprinzătoarea arestare din noiembrie, când Ghosn a rămas uluit după ce a fost reținut imediat după ce a aterizat la Tokyo.În plus, sursele spun că și oameni care i-au fost loiali lui Ghosn au trecut în tabăra celor care-l contestă și au venit cu dovezi sau depoziții împotriva lui.Al doilea scenariu este legat tot de Nissan și de șefii companiei și ține de un raport intern prezentat de curând, raport în care Ghosn este descris ca un manager lacom, tiran, ca un om cu caracter imposibil. Raportul conchide că modul în care conducea compania nu era deloc potrivit și că toate aceste defecte au dus la căderea lui.În acest caz, șefii Nissan au conchis că Ghosn a mers prea departe, a abuzat de puterile sale și a devenit temut în cadrul companiei.În acest caz semnalul este că Ghosn a depășit orice limită și i-a judecat greșit pe directorii japonezi care nu au mai suportat situația.Imposibil de spus ce s-a întâmplat de fapt, iar gradul de confuzie crește mereu, cu cât apar și noi acuzații. Este cert că lui Ghosn îi plăceau luxul și puterea și se știe că era un CEO extrem de dur cu oamenii săi.Surse: Wall Street Journal, Financil Times, AFP