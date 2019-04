Programul Rabla începe oficial vineri - Care sunt condițiile și ce se schimbă

Rabla a debutat în 2005 când au fost casate 15.000 de mașini. Cele mai multe mașini au fost casate în 2010, peste 189.000, iar în 2011 au fost scoase 118.000 de mașini. În 2010 programul a avut cel mai mare buget, peste 720 milioane lei, iar în anul următor bugetul a depășit 450 milioane lei. În 2010, peste jumătate dintre mașinile noi cumpărate în țară au fost prin Rabla, în timp ce anul trecut ponderea Rabla a fost o cincime.Prin program au fost casate peste 550.000 de autovehicule vechi și au fost achiziționate peste 300.000 de mașini noi. Datele sunt valabile pentru perioada 2005-2018.Va fi păstrată şi anul acesta prima de casare de 6.500 lei, la care se poate acumula în funcţie de motoare, un ecobonus de 1.000 de lei, sau de 1.700 lei pentru cele hibrid. Totodată, se va menţine ecobonusul de 10.000 de euro pentru achiziţionarea unei maşini nepoluante, 100% la sută electrice. Anul trecut s-au acordat 1.400 de ecobonusuri în programul Rabla Plus.Deoarece autoritățile au renunțat la o condiție impusă anul trecut pentru a putea casa mașinile vechi, respectiv existența unei inspecții tehnice valabile pentru mașina ce urmează să fie casată, în acest an, românii trebuie să scoată din circulație, pentru a putea beneficia de prima de casare, mașini cu o vechime mai mare de opt ani. Totodată, pentru a primi bani de la stat pentru cumpărarea unei mașini noi, persoanele fizice trebuie, pe lângă casarea unei mașini mai vechi de opt ani, să locuiască în România și să nu aibă datorii la autoritățile locale, scrie avocatnet.Potrivit Ordinului Ministerului Mediului nr. 661/2017 privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019, prima pentru casarea unei mașini vechi se menține și în acest an la valoarea de 6.500 de lei. Suplimentar, cei interesați pot obține un ecobonus de 1.000 de lei și/sau de un ecobonus de 1.700 de lei, în funcție de caracteristicile mașinii pe care intenționează s-o cumpere. Așadar, în acest an, românii care vor să-și schimbe mașina veche vor putea obține cel mult 9.200 de lei.Astfel, în 2019, prima de casare va avea aceeași valoare ca în anul trecut, respectiv de 6.500 de lei, dar mașinile ce urmează să fie cumpărate vor trebui să genereze cel mult 120 g CO2/km, spre deosebire de limita de anul trecut, care a fost de 130 g CO2/km.Apoi, cei ce intenționează să-și înlocuiască mașina veche vor putea primi, dacă mașina nouă este dotată cu un motor care nu generează mai mult de 96 g CO2/km, un ecobonus în valoare de 1.000 de lei. În plus, dacă vor să cumpere o mașină nouă cu motor hibrid, românii vor putea obține un ecobonus suplimentar de 1.700 de lei, mai notează avocatnet.