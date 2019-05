Un laptop din Liban ar fi dus la cea mai gravă investigație care-l incriminează pe Carlos Ghosn

Laptopul de la care a pornit investigația ce se referă la ilegalități financiare făcute de Ghosn cu firme din lumea arabă ar fi aparținut unui ajutor al lui Fadi Gebran (un vechi prieten al lui Ghosn, prieten care a murit de cancer în 2017). Ajutorul în cauza este o femeie de 44 de ani, iar laptopul a fost obținut de Nissan și predat autorităților japoneze în februarie sau martie.Este vorba de 35 milioane dolari care ar fi fost deviați printr-o rețea complexă de companii, pentru a ajunge la cele unde soția lui Ghosn avea acțiuni. Nevasta lui Ghosn, Carole, a spus anchetatorilor că nu știa că deține una dintre companiile în cauză, Beauty Yachts, înființată în 2018.Ghosn s-a născut în Brazilia, din părinți libanezi, și a trăit în Liban aproape 10 ani. Acolo este considerat un erou, unii i-au cerut să candideze la funcția de președinte și există și timbre cu figura sa.După ce Ghosn a fost arestat, mai mulți politicieni de la Beirut, inclusiv ministrul libanez de externe, i-au luat ferm apărarea. În plus, pe străzile din Beirut au fost puse panouri cu mesajul ”We are all Carlos Ghosn”.Sunt și în Liban voci care susțin că nu trebuie să i se ia apărarea lui Ghosn, fiindcă a adus prejudicii de zeci de milioane de dolari, însă sunt mai mulți cei care îl consideră un erou național.În acest context au apărut îndoieli legate de disponibilitatea autorităților libeneze de a colabora cu anchetatorii din Japonia, dacă aceștia din urmă vor dori să urmărească unele piste la Beirut.