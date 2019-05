Cum vede ”Uber-ul autocarelor” viitorul său în România: o piață neliberalizată, dar cu trenuri lente care pot duce la înmulțirea călătoriilor lungi cu autobuzul

Autobuz in verdele caracteristic al Flixbus

Din aplicație poți cumpăra online bilete pentru curse lungi, chiar și de peste 50 de ore, dintr-o parte în alta a Europei. FlixBus a fost înființată în 2013, și-a lansat operațiunile întâi în Germania, un nou val de lansări a urmat în Europa în 2015, iar anul trecut a început să opereze și în SUA.









Acum, FlixBus deservește 2.000 de orașe din 29 de țări și compania are în comun cu Uber mai multe lucruri: nu deține flota auto, lucrează cu parteneri și are tarife dinamice - ceea ce înseamnă că este mai scump dacă îți cumperi biletul chiar înainte de călătorie, dar mult mai ieftin dacă îl cumperi cu o lună înainte.

De exemplu de la Budapesta la București un bilet de autobuz costă între 130 și 400 lei dacă îți iei biletul cu o zi înainte. Cu o lună înainte prețurile sunt între 125 și 180 lei.









Dacă este să comparăm modurile de transport, în unele cazuri nu există trenuri directe - de exemplu Timișoara - Viena, iar în altele călătoria cu trenul durează mai mult și este mai scumpă decât cea cu autobuzul (de exemplu București - Praga)

Compania spune că lucrează la extinderea rutelor din și spre România, printre rutele nou adăugate se numără Timișoara - Praga și Timișoara - Munchen, iar la vară vor fi rute către Nisipurile de Aur, în Bulgaria.









Conform modelului de business, FlixBus semnează parteneriate cu companii de transport și le pune la dispoziție platforma de vânzări bilete și servicii de branding, marketing și vânzări. FlixBus reține o parte din veniturile acestor companii partenere, dar cei de la FlixBus nu au dorit să spună procentul.

