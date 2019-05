Economie și prevenție la volan. Câteva exemple: de la consum la asigurări

Articol susţinut de VIASAT SYSTEMS

Specializată în soluții de monitorizare vehicule și flote,oferă cu succes soluții tradiționale prin serviciul ViaTrack atât pentru flote de camioane (intern, internațional, construcții, salubritate etc.), cât și pentru flote de autoturisme (vânzări, servicii, distribuție etc.). Însă tradiționalul e completat perfect de inovații de ultimă oră: noutatea pe care o aduce în managementul flotelor de camioane o reprezintă implementareaîn format DDD.Tot printre noutăți, Viasat Systems a devenit furnizorul autorizat de soluții de management al flotei, doar în 2018 peste 500 de vehicule Ford fiind echipate cu acest tip de produs.Iar când vine vorba de flotele de autoturisme, noutatea absolută o reprezintă pachetului, ce permite pe lângă colectarea datelor monitorizateUn alt produs Viasat Systems de succes pe piața românească estepentru transport de marfă de valoare (țigări, medicamente, confecții etc). Calitatea acestei soluții de securitate Viasat Systems este confirmată de obținerea nivelului TAPA TSR1, solicitat în special pentru transportul de țigări.Nu în ultimul rând, o altă soluție cu impact financiar substanțial este. Viasat Systems e primul furnizor din România care împreună cu Groupama oferă acest tip de asigurare încă din 2017. Clientul final asigurat are astfel posibilitatea să-și scadă prețul poliței de asigurare în funcție de stilul de condus adoptat. Iar asiguratorul își poate selecta clienții astfel încât polița acestora să se încadreze în costurile prevăzute, pe baza datelor precise colectate pentru evaluarea daunelor.În decursul ultimilor ani, gama de soluții inovatoare a fost completată de o echipă pe măsură, capabilă să implementeze aceste soluții și să mențină un nivel ridicat în serviciile post-vânzare pentru toți clienții care folosesc seriviciile Viasat Systems. Aici găsești lista serviciilor furnizate și mai multe detalii privitoare la achiziționarea acestora.Activă încă din 2001 pe piața românească sub denumirea Cefin Systems, compania specializată în domeniul produselor de monitorizare GPS dedicate flotelor auto a devenit din 2015 parte a, una dintre companiile de top din domeniul telematic la nivel internațional. Operând în piața soluțiilor telematice încă din anul 1974,, originar din Italia, are în momentul de față un număr de peste 600.000 de dispozitive instalate pe vehiculele din toată Europa și o serie de servicii ce acoperă întreaga gamă de monitorizare auto. Astfel, odată cu noul nume de grup, experienței locale i-a fost adăugat și know-how-ul global al unuia dintre liderii în domeniu, având acum posibilitatea de a oferi cele mai bune soluții pentru antreprenorii și companiile ce-și desfășoară activitatea în România.