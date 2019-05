Fiat - Chrysler confirmă că a propus o fuziune cu Renault

Discuțiile vin într-un moment în care marile companii auto din toată lumea caută să facă alianțe, fiindcă piețele din China, SUA și UE sunt în scădere. Nevoia de consolidarea este grăbită și de faptul că trecerea la mașini electrice trebuie făcută rapid, iar acest lucru costă mult.



Fiat-Chrysler a spus de mulți ani că are nevoie de o alianță cu un producător important, iar în trecut a purtat discuții cu Peugeot-Citroen, dar fără rezultat.



Uzinele Fiat din Italia produc la jumătate din capacitate, iar SUA a devenit piața unde grupul are cel mai mare profit. Pe de altă parte, Renault are o prezență puternică în Europa, dar foarte slabă în SUA, iar alianța ar ajuta mult.



Fiat-Chrysler și Renault au avut o producție combinată de 8,7 milioane mașini anul trecut. Ambele companii au fost zguduite de evenimente la vârf în ultimul an: Sergio Marchionne, fost șef Fiat, a murit, iar Carlos Ghosn, fostul șef Renault-Nissan, a fost arestat și va fi judecat, aducându-i-se numeroase acuzații de fraudă fiscală.





Frica cea mai mare la Fiat este că o alianță care va duce la producerea în comun a unor modele va duce la concedieri, iar autoritățile italiene nu vor să audă de așa ceva.





Discuțiile se poartă fără ”colegele” japoneze de alianță ale Renault-Nissan și Mitsubishi, iar surse citate de Bloomberg spun că cei de la Nissan nu sunt deloc încântați de o alianță Fiat-Renault. Planurile sunt ca Nissan și Mitsubishi să fie și ele invitate peste ceva timp să se alăture alianței, dar și din cauza scandalului Ghosn relațiile sunt tensionate între Nissan și Renault acum.



Cei de la Renault au spus că board-ul se va întâlni luni pentru a discuta propunerea.