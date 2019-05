Românii și trotinetele electrice - Cât dau pe ele, cât merg și ce ne rezervă un viitor cu tot mai multe aplicații de închiriere

Însă, cum orașele sunt tot mai aglomerate, trotinetele electrice reprezintă o soluție de ”micro-mobilitate” pentru călătorii scurte în zone unde parcarea unei mașini ar fi aproape imposibilă. În plus, sunt mai ușor de depozitat decât o bicicletă și viteza de deplasare nu este rea deloc: cel puțin 10-15 km/h.









Cei care vor să folosească foarte des trotineta aleg să-și cumpere una, iar o altă mare categorie este reprezentată de cei care folosesc aplicații precum Lime, Wolf-e sau Flow.



Trei companii sunt prezente în București: Wolf-e , Lime și Flow . Wolf-e s-a lansat în aprilie, deblocarea costă 2 lei și apoi se adaugă 50 de bani/minut. Lime, compania foarte cunoscută pe plan mondial, s-a lansat în ultima decadă din mai și prețurile sunt 3 lei la deblocare plus 60 de bani/minut de călătorie.





Tot în mai s-a lansat și Flow la care costul de pornire este 2 lei la care se adaugă 50 de bani/km. Marea diferență este că la Flow nu poți lăsa trotineta oriunde, ci doar într-una dintre stațiile de încarcare. Cei de la Flow spun că au 124 de stații (Dock-uri de încărcare) și 21 de tehnicieni care se ocupă de trotinete)

Atât Flow, cât și Wolf-e vor lansa trotinetele și în Cluj.





Lime , companie devenită celebră în SUA, a lansat trotinetele verzi în București și are prețurile cele mai mari din piață.





Cei de la Lime spun că au adus 1.000 de trotinete și că se așteaptă ca o călătorie să fie în medie de 10-15 minute. De notat că prețul pentru o călătorie de un sfert de oră ajunge să fie 12 lei, iar cât parcurge utilizatorul în acest răstimp depinde de cât de repede merge (dacă mergi cu viteză redusă poți parcurge cam 3 km, dacă mergi repede, dar riscant, poți parcurge peste 5 km).





Wolf-e s-a lansat pe 19 aprilie, Flow pe 10 mai, iar Lime, pe 24 mai. Fără îndoială că vor mai apărea aplicații până la final de an și cele existente se vor extinde și în alte orașe.

Autonomia trotinetei,

Dimensiunea acesteia,

Design,

Cât de rapid accelerează,

Puterea motorului,

Frâne,

Timpul de încărcare,

Dotări (claxon, oglinzi, lumini).

De la final de 2017 (și în 2018) pe străzile orașelor din SUA, dar și în Europa de Vest, a crescut fantastic de mult numărul de trotinete electrice (e-scooters) datorită unor aplicații precum Bird și Lime. În unele orașe sunt atât de multe trotinete, încât autoritățile iau măsuri, iar trecătorii sunt deranjați de cei care rulează cu viteză pe trotuare.Mihai Pătrașcu de la Evomag spune că în doi - trei ani trotinetele vor ”invada” piața. Sunt firme care cumpără trotinete pentru angajați și îi încurajează să se ducă și la diverse întâlniri cu ele. Un avantaj față de deplasarea cu bicicleta este că pe trotineta electrică transpiri mult mai puțin.Cel mai vândut model pe Evomag este M365 de la Xiaomi care costă 1.900 lei, cântărește 12,5 kg și are autonomie de 30 km. Cele mai ieftine modele au 12-15 km autonomie și viteză maximă de sub 20 km/h. Cei care vor să-și cumpere au de unde alege, fiindcă există 150 de modele.Cele mai ieftine sunt 1.000 de lei, dar există și unele care costă 6.000 de lei și pot rula cu 60 km/h. Cele mai multe sunt limitate la 25 km/h și este puternic recomandată purtarea căștii. Evomag vinde și trotinete de 12.000 de lei, însă bugetul mediu al unui cumpărător este de 2.000 de lei.Cele mai ieftine modele au autonomie de 10-12 km. Cele mai scumpe au și peste 45 km. Încărcarea durează patru-cinci ore.Șeful Evomag estimează că piața vehiculelor electrice va totaliza 30.000 de unități în acest an, din care 80% sunt trotinete electrice. Evomag a vândut anul trecut cam 8.000 de trotinete.Pe unde poți merge cu trotineta? Cel mai bine este pe pista de bicicletă, acolo unde aceasta există, iar dacă nu, pe carosabil. Mulți merg pe trotuar, însă nu este o idee bună. Sunt destule și cazurile în care oamenii își iau trotinete puternice și rulează cu peste 50 km/h, gest periculos dacă ținem cont de starea drumurilor.Apetitul românilor pentru aceste trotinete crește și fiindcă au apărut companiile de ride-sharing prin care poți rapid să deblochezi cu telefonul trotineta și o lași apoi după ce închei cursa. O închiriezi practic pentru foarte scurt timp.Utilizatorii au putut observa că prețurile sunt destul de mari, uneori chiar și peste o călătorie cu taxi-ul sau cu aplicațiile de ride-sharing. ”În spate este o întreagă echipă de oameni”, explică Renate Nenciu, director de marketing la Wolf-e. Angajații companiei (20 de oameni) strâng zilnic cu dubele trotinetele de pe străzi, la încarcă, le curăță și le verifică (spre exemplu dacă funcțiobnează frânele).În plus, ea explică faptul că au fost încă din primele zile furate unele trotinete, iar alții au încercat să le taie. Au fost și cazuri în care trotinetele au fost recuperate cu poliția, fiindcă au fost duse în clădiri de căre cei care le furaseră.În medie, lungimea unei călătorii făcută cu trotinetele Wolf-e este de 3 km, dar au fost și călătorii de 5-6 km. Trotinetele sunt mai solide decât cele standard din comerț, pentru a rezista la multe utilizări.Renate Nenciu spune că Wolf-e operează mai ales în zona de nord a capitalei, dar treptat se extinde către centru. Există un geofencing, astfel că utilizatorii pot folosi trotinetele doar în zona permisă de aplicație, și nu în afara ei.De ce țin cont românii atunci când achiziționează o trotinetă electrică (conform datelor Evomag)