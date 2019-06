​VIDEO INTERVIUTrotineta electrică, mai eficientă decât mașina în orașele aglomerate/ In România, vehiculele electrice nu sunt reglementate/”Nici noi nu știm pe unde trebuie să mergem: ori pe carosabil, ori pe trotuar”

Dan Adrian Drăgan este fondatorul comunității de vehicule electrice WeAreElectric.ro. Când merge pe trotinetă, poartă cască și vestă reflectorizantă. ”Poate par penibil cu vestă, dar nu trebuie să lipsească. La fel, și casca - ar trebui purtată de orice trotinetist. Prefer trotineta electrică, este un pic mai ușor de condus, de exemplu mi s-a părut destul de greu să merg pe un monociclu electric. Ca să te sui pe trotinetă, ai nevoie de curaj în primul rând, după câteva sute de metri parcurși te obișnuiești să îți ții echilibru, după câteva ore de mers poți să ieși în trafic, dacă esti suficient de curajos. Și mie mi-a fost puțin teamă la început, până m-am obișnuit cu zgomotele din jur, cu camioanele, cu autocarele care trec pe lângă tine și fac foarte mult zgomot. Dar am avut acea doză de inconștiență încât să nu îmi fie frică”.Dan Rotaru este proprietarul unui monociclu electric, cu care merge de aproape patru ani prin București: ”Monociclul electric înseamnă un singur motor electric care te poarta in aceasta aglomeratie infernala și care îți face viața mai ușoară zi de zi. Câștigi timp, iar timpul înseamnă bani. Folosesc monociclul electric din 2015 și de atunci nu am mai simțit nevoia să trec pe un alt tip de vehicul electric. Nu este greu să mergi pe el, totul este foarte intuitivFilmare: Matei Budeș, Alexandru Rădulescu. Montaj: Cătălin VoicuDan Adrian Drăgan: ”Nu știm răspunsul nici noi. Am primit un răspuns de la Brigada Rutieră că suntem nereglementați, că nu existăm în lege. Așa este, legea care se ocupă cu reglementarea acestor tipuri de vehicule și de circulația acestora pe drumurile publice este din 2002, când în România nu existau trotinete electrice, monicicluri sau alte dispositive de acest gen. Anul trecut, ne spuneau că trebuie să mergem pe carosabil, pentru că trotuarul este destinat doar pietonilor. În 2019, când i-am întrebat dacă s-a schimbat ceva, ne-au comunicat faptul că nu avem voie pe trotuar, pentru că nu suntem pietoni, dar nu avem voie nici pe carosabil, pentru că ar trebui să fim omologați, înmatriculați, înregistrați. Dar legea nu permite trotinetelor electrice să fie înregistrate, dacă nu are șezut. Suntem prinși, cumva, între legi și nu știm nici noi pe unde să mergem. Prin urmare, avem două variante – ori trebuie să credem că suntem nereglementați, deci ilegali, și atunci nu avem voie să mergem sau varianta pe care vem noi să o credem (și așa interpretăm și noi legea) că putem să mergem peste tot, nefiind reglemetați. Practic, nu ne interzice nimeni să mergem pe trotuar sau pe carosabil. Eu nu am fost niciodată oprit de vreun agent de circulație și același lucru s-a întâmplat cu majoritatea colegilor din comunitate. Și ei ne-au spus că nu știu și că totul ține de modul în care fiecare polițist interpretarează legea. Nu ne-au spus niciodaă treceți pe trotuar sau treceți pe carosabil.”Dan Rotaru: ”În toată Europa și în America, folosirea vehiculelor electrice ia amploare pe zi ce trece și acolo, autoritățile au această dilemă. În nicio țară nu poți să spui că aceste dispozitive sunt reglementate clar și corect din punctul de vedere al tuturor participanților la trafic. Părerea mea este că România se va alinia la directiva europeană care se va da în acest sens. O primă măsură s-a referit la viteza maxim legală - de 25 km/h. E un prim pas, acum urmează să vedem ce se decide și prin restul țărilor europene și sunt sigur că și autoritățile de la noi le vor pune în practică. Problema este că infrastructura țărilor europene le permite să pună în practică niște reguli. Dar la noi? Avem pe unde să mergem, în România? Să fim în siguranță atât noi, cei care mergem cu vehicule electrice dar și pietonii, ori celelalte mașini? Eu aici aș pune un mare semn de întrebare.”Dan Rotaru: ”Nici nu știți cât este de fun să mergi cu asemenea vehicule electrice. Este un mijloc de transport necesar în orașele agglomerate. Își eficientizează timpul, îți pune un zâmbet pe față și, economic vorbind, costa mai puțin decât un autovechicul. Și întreținerea lui este mai ieftină. Nu ai de ce să nu îl folosești! Dacă respecți pe toată lumea și te respecți și pe tine, atunci lucrurile se pot întâmpla într-un mod corect. Eu merg cu monociclul electric pe trotuar, pentru că nu mă simt în siguranță pe carosabil. Este un produs mai puțin vizibil. Oamenii sunt mai puțini obișnuiți cu ideea în sine de a merge cu altceva decât cu mașina, dar să mai merg pe o roată, pe lângă ei. Nu sunt sigur că m-ar observa dacă aș merge pe carosabil. De obicei, când mă văd pe monociclu electric, oamenii rămân cu gura căscată. Reacția e pozitivă, acum câtiva ani mă întrebau ce este acest dispozitiv, acum îi aud din spate cum spun: ”uite un monociclu electric”. Deci educația funcționează…Eu nu spun că acesta este viitorul, ci că acesta este prezentul, cu mașini si dispozitive electrice. Trebuie doar să îl îmbrățisăm, nu există cale de întoarcere!”. ”Dan Adrian Drăgan: ”Ești mult mai mobil, ocupă un spațiu mic, sunt relativ ușoare, poți să urci cu ele în lift, poți să cobori cu ele la metrou, rabatate, poți să le iei la birou, nu trebuie să stai să cauți loc de parcare...e adrenalina pe care ți-o oferă, este fun!Nu prea poți să mergi cu trotineta electrică atunci când plouă pentru că aluneci. Nu prea se pot folosi iarna, pentru că este foarte frig și trebuie să te îmbraci gros. Un alt dezavantaj este lipsa infrastructurii, nu există piste și starea carosabilului nu este foarte bună: gropi, mizerie, denivelări și acestea sunt riscuri pe care ni le asumăm de fiecare data când ieșim pe stradă. Casca și vesta reflectorizantă nu trebuie să lipsească”. ”