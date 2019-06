Premieră în domeniul asigurărilor auto: În sfârșit, poți scădea costul asigurării în funcție de modul în care conduci!

Articol susţinut de VIASAT SYSTEMS

De ani buni deja, în întreaga lume multe companii de asigurări au implementat soluții telematice care permit controlul asupra costului asigurării. Cumeste liderul în piața telematică pentru asigurări la nivel european (peste 600 000 unități active), era firesc să vină cu această noutate și pe piața românească. Beneficiind de experiența grupului la nivel global,a realizat un parteneriat cu inovativa companie localăpentru a aduce în piațaPentru a beneficia de avantajele noului tip de asigurare, este necesar ca utilizatorul să accepte instalarea unui echipament telematic pe mașină, acesta înregistrând și trimițând asiguratorului datele necesare pentru realizarea profilului șoferului. Toate datele colectate sunt redate sub forma unui scor și sunt accesibile și clientului final, acesta putând urmări informațiile strânse prin intermediul unei aplicații, disponibilă gratuit pentru telefoanele mobile.Astfel, cu ajutorul acestei soluții, toată lumea este avantajată: clientul final va plăti corect pe baza monitorizării obiective a stilului său de condus și-și va putea ajusta acest stil pe baza datelor la care are acces în timp real, asiguratorul va avea certitudinea că are clienți cu conduită adecvată în trafic și va reduce riscurile unor evenimente neplăcute și costuri nejustificate.Iată de ce Groupama încurajează folosirea acestui tip de asigurare, oferind reduceri clienților care aleg soluțiași din ce în ce mai mulți clienți solicită acest tip de abordare în careCum rezultatul parteneriatului Viasat-Groupama este excelent, această colaborare a generat idei pentru produse noi din aceeasi gamă, la care se lucreaza acum pentru a acoperi o arie mai largă de consumatori, astfel încât cei doi parteneri să fie nu doar promotorii inovațiilor asigurărilor telematice în România, dar și liderii incontestabili în această piață cu mare potențial de dezvoltare.