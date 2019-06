Românii și mașinile lor - Care e vârsta medie a parcului auto, unde sunt cele mai vechi mașini și cât de mult a crescut ponderea diesel-ului

În 2007 parcul auto era compus din 3,5 milioane de mașini, iar la final de 2018 s-a ajuns la 6,4 milioane,, mai ales că eliminarea timbrului de mediu a adus un milion de mașini în ultimii doi ani.Mașinile mai vechi de 15 ani aveau la finalul anului trecut o pondere de 47% din parcul auto total, mult față de 2010 când ponderea a fost de 26%. Categoria 6-15 ani reprezenta 44,5% din parcul auto, cu 13 puncte procentuale mai puțin decât acum câțiva ani. Doar 8% dintre mașini au mai puțin de șase ani vechime, în timp ce în 2008 ponderea acestor mașini mai noi era de 38%!Evoluția parcului auto în funcție de tipul de combustibil arată o creșetere putermică a ponderii diesel-ului: de la 24,8% în 2007 la 44,6% în 2018. Raportul diesel-benzină în funcție de regiunea de dezvoltare indică faptul că în regiunea Nord-Vest dieselul domină (53,8%), fiind singura regiune în această situație. Pe de altă parte, în regiunea Sud benzina are cea mai ridicată pondere: peste 61%.Vechimea medie a autoturismelor din parcul auto național este de 15,4 ani, mult peste medie UE de 11 ani. În trei județe media a trecut de 17 ani: Mehedinți, Caraș-Severin și Suceava, urmate de Sălaj, Satu Mare și Botoșani.Gradul de motorizare era la noi de 328 mașini/1.000 de locuitori, mult sub valoarea de la nivelul UE: 587. În două județele gradul de motorizaqre este de sub 200 mașini/1.000 loc (Vaslui 195 și Călărași 197). Teleorman, Iași și Ialomița completează top 5.