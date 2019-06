Ford DSFL: Cursurile de condus defensiv dau deja rezultate. O experiență personală și învățăminte de la Bogdan Marișca

Material realizat cu sprijinul Ford România

​Programul Ford Driving Skills For Life (DSFL), care constă în cursuri practice și teoretice de condus defensiv, încep deja să-și arate efectele pozitive în mentalitatea conducătorilor auto din România, spune pilotul și intructorul Bogdan Marișca. Dar bătălia cu siguranța rutieră este departe de a fi câștigată. Ca participantă la DSFL am conștientizat că în doar câțiva ani și câteva mii de kilometri am căpătat prea multă încredere în mine și prea devreme. Astfel de cursuri sunt un fel de readucere cu picioarele pe pământ pentru toți cei care au o impresie (prea) bună despre ei ca șoferi.