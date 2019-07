Ce i-a surprins cel mai mult la Sofia pe lituanienii care vor aduce câteva zeci de mașini electrice și pe străzile Bucureștiului. Cât durează în medie o călătorie

Spark a început cu 25 de mașini la Sofia, spre final de 2017, iar la final de 2018 ajungea la 100 de mașini. Acum are peste 200 de mașini și va ajunge spre 300 la final de an. Cele mai multe sunt modele Volkswagen e-Up!, dar există și Nissan Leaf, BMW i3, Renault Zoe și, mai nou, au ajuns flote consistente de Hyundai Kona.În România, Spark va veni cu mașini Renault Zoe și Nissan Leaf.Maşinile Spark pot fi închiriate cu ajutorul unei aplicaţii de mobil și sunt conduse de cei care le comandă, nefiind așadar servicii stil Uber sau Bolt. Un serviciu similar a fost lansat în România, în 2015, de un startup din Cluj. Preţurile de închiere a unei maşini încep de la 1,4 lei pe minut, la Pony (56 de lei pe oră) şi ajung până la 2,5 lei pe minut, în funcţie de tipul maşinii închiriate.În România compania va porni cu 50-60 de mașini și ar putea adăuga alte câteva zeci dacă totul va merge bine. Compania își anunțase dorința de a intra în București încă din toamna lui 2018 și spunea că țintește orașe cu peste 1,5 milioane de locuitori. Putem estima că tarifele vor fi un pic mai mari decât la Sofia, dar ele vor fi anunțate miercuri.În Bulgaria, Spark a intrat în parteneriat cu Eldrive, companie care instalează stații de încărcare.Ce spun cei de la Spark despre modul de utilizare al mașinilor la Sofia? Cei mai mulți useri au între 25 și 40 de ani și o bună parte lucrează în IT, domeniu unde sunt mulți dornici să testeze cele mai noi lucruri.O călătorie durează în medie 20 de minute și acoperă între 8 și 12 km. Cei de la Sparl au fost surprinși de ponderea mare a femeilor, 50% din total, în timp ce în medie, în trafic, ponderea bărbaților este mai mare, la fel și în rîndul deținătorilor de permise de conducere, spuneau șefii companiei, pentru presa bulgară.Spark s-a lansat la Vilnius, în 2016, acolo prețul pe minut fiind de 0,15 euro, iar pe zi, de 22 de euro.Într-un an și jumătate 35.000 de oameni au folosit mașinile în Sofia, iar userii le pot lăsa în anumite zone evidențiate în aplicație, zone unde parcarea este gratuită (se numesc zone albastre și verde pentru Sofia). Cum se va întâmpla și în București, și în Sofia aria unde mașinile pot fi lăsate s-a mărit treptat, către suburbii, dar zona centrală a fost punctul de pornire.În București, legislația actuală permite utilizarea gratuită a parcărilor publice de către cei care au mașini electrice.În Capitală a crescut semnificativ numărul de puncte de încărcare pentru mașini electrice, la peste 150, iar în țară în general numărul de mașini electrice a crescut, fiind înmatriculate peste 1.000 anul trecut.Numărul de stații de încărcare a crescut și datorită programului Rabla Plus, iar în București municipalitatea a demarat acum șapte luni un program de electromobilitate și inaugura șapte stații pentru mașini electrice, în trei parcări. Programul de 15 milioane euro prevedea instalare a 300 de statții, atât unele mai simple, de 4.000 de euro/bucata, cât și unele rapide, de 30.000 euro.Prin Rabla Plus se acordă o subvenție de până la 10.000 de euro pentru cumpărarea unui vehicul electric.În iunie, Guvernul a aprobat un memorandum privind o schemă de sprijin de 250 de milioane de lei pentru instalarea de stații de încărcare în orașe și pe șosele. Schema își va înceta aplicabilitatea la final de 2025.Surse: Novinite, Dnevnik