Cât de mult vrei să știi despre flota ta auto și cât ești dispus să plătești pentru asta?

Articol susţinut de VIASAT SYSTEMS

Din experiența internațională acumulată timp 20 de ani,. Și, ca expert în piața telematicii, a concluzionat că e imposibil de realizat un singur serviciu de monitorizare care să corespundă tuturor cererilor existente în piață.Acesta e motivul pentru care am conceputce răspund adecvat tuturor dorințelor clienților noștri, în funcție de necesitățile lor și de specificul pieței locale în care își desfășoară activitatea.monitorizare prin GPS în timp real (localizare, parcurs, stare vehicul), viteză, km bord. Primești rapoarte automatizate prin email referitoare la activitate zilnică, activitate lunară. E o soluție potrivită firmelor mici și medii cu flotă de autoturisme (vânzări, distribuție, servicii etc.).Pentru o, poți alege: aici monitorizarea prin GPS e completată de urmărireaPe lângă rapoartele obișnuite, primești și unpe diverse perioade de timp.Dacă primele 2 pachete sunt perfecte pentru flotele cu autoturisme mici, curecem la avansați: monitorizare pentru flote de camioane (transport intern și internațional, distributie, constructii, salubritate etc.). Serviciul poate fi personalizat adăugând: sonde măsurare nivel combustibil din rezervor (atenționare scăderi/creșteri bruște); cititor /descărcare tahograf la distanță; senzori diverse monitorizări (temperatură, ușă, PTO, sirocco etc). Rapoartele devin mai complexe, pe lângă activitatea zilnică putând fi evaluateCum Viasat Group este membru TAPA, nivelul de top al pachetelor de monitorizare estemonitorizări distincte pentru cap tractor/ semiremorcă/șofer, fiecare entitate cu propriul echipament de urmărire. Datele transmise de sistemele care monitorizează mașina sunt livrate live către firmele internaționale de securitate și pază agreate, ceea ce face ca soluția să fie potrivită firmelor cu flotă de camioane care transportă marfă cu valoare ridicată (țigări, medicamente, electronice etc.). Sistemul de monitorizare include alarme care se trimit către dispecerat pentru: acționare uși semiremorcă și sistem de încuiere, buton panică, ieșire din ruta predefinită/direcția de mers etc.Indiferent de pachetul ales, toate detaliile referitoare la flote și rapoartele dorite pot fi accesate 24/7 prin aplicația ViaTrack disponibilă atât pentru desktop, cât și pentru telefoanele mobile. La care se adaugă suportPentru mai multe detalii despre aceste pachete, poți vizita pagina de produse Pentru servicii complementare sau informații despre compania dezvoltatoare, află mai mult vizitând Viasat Systems