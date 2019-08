​VIDEO INTERVIU Greșeli făcute frecvent când mergi cu mașina în vacanță: ce detalii sunt ignorate/ Lucruri care nu se învață, de obicei, la școala de șoferi

: Pe lângă lucrurile esențiale, de bază, care ar trebui verificate înainte de a pleca la un drum mai lungcu mașina (revizia la zi a autovehicului, verificarea instalației de climatizare sau nivelul de combustibil), oice șofer trebuie să țină cont de presiunea roților. Una este să mergi singur în mașină, cu rucsacul sau cu geanta de birou și alta este să mergi patru-cinci persoane în mașină, plus bagajul - în acest caz, trebuie să mai completăm cu aer în anvelope. Dacă mergem pe autostradă, trebuie să mai scoatem un pic aer din roți, pentru că fiind vară, astfaltul este cald, se creează frecare și atunci presiunea crește în anvelope. Va trebui să verificăm, din când în când, presiunea. Dacă mașina este plină cu bagaje și sunt mulți pasageri, atunci trebuie să mai completăm cu aer în anvelope.Presiunea influențează comportamentul mașinii, poate crește consumul de carburant. Dacă nu are presiunea optimă, mașina nu va avea stabilitate la viraje. există și riscul unor explozii.Când mergeți la drum lung, recomandarea noastră este să faceți pauze după două-trei ore de condus. Ne dăm jos din mașină, ne mișcăm un pic, admirăm câteva minute peisajul și apoi pornim, din nou, la drum. Este greșită și riscantă practica multor români de a conduce ore în șir, fără nicio pauză. Mulți consideră că pot face acest lucru, mulți au mai făcut astfel de drumuri, însă trebuie să țineți cont că după multe ore de condus apare oboseala, nu mai sunt aceleași reflexe, câmpul vizual este redus, uneori apare și efectul de țintă: privești într-un punct fix și nu mai vezi stânga-dreapta. Odihna este cea mai eficientă metodă de combatere a oboselii la volan. O cafea, o băutură energizantă sau splărea cu apă rece pe față - toare acestea sunt forme de a ne păcăli și funcționează doar pe moment. Somnul este cel care contează atunci când suntem obosiți.Când conduci o mașină, totil ține de poziția pe care șoferul o are în scaun. Trebuie să avem o poziție care să ne permită vizibilitate în față, să pot vedea peste cercul volanului, peste bord, să pot ajunge la toate comenzile, practic să simțim tot comportamentul mașinii. De fapt, mașina se simte cu fundul și cu spatele. Contează mult și poziția mâinilor pe volan, recomadarea noastră este ca mâinile să fie la ”ora nouă șiun sfert”. Nu trebuie să fie o poziție rigidă, ci una complet relaxată.Sorin Badica este instructor de conducere defensivă la Academia Titi Aur.