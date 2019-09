Primul an cu mașina electrică și câteva concluzii

​Tocmai am împlinit un an de când am trecut la electromobilitate și am renunțat, cred eu definitiv, la mașinile pe combustie. Iată câteva concluzii după 365 de zile și aproape 25.000 km alături de BMW i3 (2018, versiunea 94 Ah). În primul rând, am fost văzut ca un ciudat și a fost nevoie să mă obișnuiesc cu acest statut. Inclusiv unii dintre colegii de breaslă m-au perceput astfel. Poate și pentru că sunt primul jurnalist auto din România care a trecut la electromobilitate. Am intrat în posesia lui i3 în 31 August 2018. Ușor, ușor, unul câte unul, văd electromobilitatea tot mai fezabilă și, probabil, în câțiva ani, mulți dintre colegii mei vor adopta și ei electromobilitatea.