Mazda va prezenta în octombrie prima sa mașină electrică

Mazda a confirmat că va prezenta mașina electrică la Salonul Auto de la Tokyo care se ține între 23 octombrie și 4 noiembrie. Mazda are prototipuri ale mașini electrice și le testează.În aceste prototipuri arhitectura electrică este camuflată sub caroseria crossover-ului compact CX-30. Mașina electrică de la Tokyo va fi însă un model cu totul nou, spun cei de la Mazda.Modelul va veni și cu o versiune cu range extender, în care un motor termic va funcționa pe post de generator pentru a crește autonomia mașinii.Mazda a vândut 231.000 de mașini în Europa anul trecut, cu câteva mii mai multe față de 2017. Cel mai slab an a fost 2012, cu sub 130.000 de mașini.