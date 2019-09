Europenii și mașinile noi - Ce mărci merg bine, care sunt cele care scad puternic

Inmatricularile de masini noi in Europa in ultimul an

Grupul Volkswagen are 24,8% din piață, PSA Group are 16,4%, grupul Renault are 10,7%, iar Hyundai Group are 6,6%.Dintre mărci, Lancia a crescut cel mai mult, cu 30%, iar Dacia a avansat cu 10,5%, ajungând la o cotă de 3,9% pe piețele UE. Marca Lexus a crescut cu 14%, Mitsubishi a avansat cu 8%, iar Seat și Citroen, cu 6%, arată datele ACEA.În opt luni, cel mai mult a scăzut marca Alfa Romeo (46%), iar vânzările Nissan s-au diminuat cu 27%. Porsche a scăzut cu 19%, Fiat a coborât cu 13%, iar Audi și VW, cu câte 7%.În luna iulie, înmatriculările de autoturisme noi în Uniunea Europeană au crescut cu +1.4% față de iulie 2018, atingându-se un nivel de 1,294.596 unități, fiind susținută în special de creșterile din țările central - europene, se arată într-un comunicat al ACAROM.În luna august, înmatriculările de vehicule noi în UE au înregistrat o scădere de 8.4% comparativ cu august 2018, respectiv un volum de 1.041.856 unități. Această scădere din august 2019 este în principal explicată prin faptul că în luna august 2018 (baza de comparație, a fost luna premergătoare introducerii noului test de emisii WLTP) înmatriculările de autovehicule noi au înregistrat o creștere de 31.2% față de august 2017,În perioada ianuarie-august 2019:– au fost înregistrate creșteri ale înmatricularilor de autoturisme noi în: Germania (+0.9%), în timp ce în Franța (-3.0), Italia (-3.0%), Marea Britanie (-3.4%) și Spania (-9.2%), au fost înregistrate scăderi ale înmatriculărilor de autoturisme noi.- volumul total al autoturismelor înmatriculate în UE a fost de 10,520,238 unități, o scădere de -3.2% față de perioada similară din 2018.– România se situează pe pozitia 14 în UE, cu un volum de 118.003 autoturisme noi înmatriculate, înregistrand a doua cea mai mare creștere a înmatricularilor de autoturisme noi din UE, de +13.7% comparativ cu primele opt luni din 2018.În România, Logan, Duster și Sandero sunt cele mai vândute mașini noi, iar din import cele mai căutate trei modele sunt Renault Clio, Skoda Octavia și Nissan Qashqai.