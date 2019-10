De ce Bulgaria are mari speranțe că va câștiga uriașa investiție Volkswagen

De precizat că, deși au fost multe declarații de la președintele bulgar și de la premierul Borisov pe tema uzinei în ultimele luni, oficialii nu au dat detalii din negocieri pentru a nu pune în pericol finalitatea lor. Spre comparație, nu la fel au procedat polonezii când au încercat să atragă uriașa investiție Jaguar - Land Rover câștigată de Slovacia. Sursele spuneau atunci că a contat măcar puțin și faptul că polonezii au tot făcut declarații în care se arătau siguri că vor câștiga, deși nimic nu era decis.





Bulgaria propune pentru VW un amplasament în zona unei foste oțelării de lângă capitala Sofia, sit ce aparține Bulgarian First Investment Bank și companiei austriece de imobiliare Soravia. Zona are nevoie de acțiuni de decontaminare, dar bulgarii spun că acest lucru se poate face fără probleme. Cei de la Soravia susțineau, citați de presa bulgară, că ar putea dura 18 luni adaptarea terenului și construirea uzinei.

Despre o uzină a grupului VW în regiune se discută de 2-3 ani, compania ar fi analizat zece amplasamente din trei țări, spuneau acum câteva luni unele surse, cele trei țări fiind Turcia, Bulgaria și România. Sursele din Serbia spuneau că și țara lor a fost în cărți, iar președintele Alexander Vucic declara în aprilie că țara sa ”nu se va preda” și va lupta până la ultima clipă pentru investiție.Miza este uriașă, pentru că Volkswagen, care în regiunea noastră are uzină Audi în Ungaria, investește mult când alege o zonă. Pentru noua uzină ar fi vorba de 1,2 - 1,4 miliarde euro și ar fi create 4.000 de locuri de muncă, pentru a se ajunge la o producție anuală de 300.000 de mașini (iar aici ar fi vorba de mașini scumpe cu prețuri ce pornesc de la peste 25.000 de euro și ajung la 50.000 euro.În Bulgaria, interesul Volkswagen pentru construcția uzinei a fost luat foarte în serios, mai ales că țara nu are producător auto, dar a atras mai multe investiții de la fabricanți de componente auto și își dezvoltă o industrie tot mai serioasă. Emulația a fost (și din nou este) în genul celei care a fost în România în 2008 când s-a vorbit de marea investiție Mercedes (câștigată de Ungaria).Ministrul de finanțe Vladislav Goranov declara, după ce s-a aflat că Turcia ar fi fost aleasă, că Bulgaria a făcut tot ce s-a putut pentru a câștiga uzina. El a mai spus că orice companie așteaptă ca țara gazdă să facă investiții și a adăugat că ”90% dintre discuțiile de la negocieri au fost despre infrastructură”.Premierul Boyko Borisov declara în august că înțelegerea cu partea germană este să nu se dezvăluie nimic din negocieri ”Acela care face gălăgie multă nu se va alege cu absolut nimic”, a spus premierul.Borisov a subliniat și că există deja o rețea de furnizori de componente auto de care VW se poate folosi și cu siguranță germanii vor convinge noi companii din industrie să producă pentru ei în Bulgaria.Bulgaria a atras mai multe investiții auto în ultimul deceniu și acum are 250 de companii, 65.000 de angajați și o cifră anuală de afaceri de 5,5 miliarde euro. Vorbim de cifre cam de trei ori mai mici decât România, dar nu sunt cifre mici. La noi, industria auto exportă de ăste 18 miliarde euro și sunt peste 500 de companii producătoare de componente.În zece ani numărul de angajați în industria auto bulgară s-a dublat, iar cea mai mare companie prezentă este Yazaki din Japonia, cu trei uzine și 5.500 de angajați. Zonele cu cele mai multe investiții sunt: Sofia, Pernik, Vrața, Mezdra, ”Trakia economic zone” de lângă Plovdiv, Sliven, Yambol, Kurdjali, Tărgoviște și Ruse.Cea mai nouă investiție - de care bulgarii sunt foarte mândri pentru semnificația ei - este a Bosch care a deschis un centru de inginerie unde sunt 200 de oameni și se poate ajunge la 500 în 2023.Bulgaria spune că atuurile sale țin de faptul că este membru UE, are stabilitate politică, fluctuațiile monedei sunt mici și taxele și impozitele sunt printre cele mai mici din UE (rata de impozitare pe veniturile companiilor este 10%, la fel și impozitul pe veniturile personale).Bulgarii mai susțin că au și forță de muncă calificată și că anual sunt 61.000 de absolvenți, de la 51 de universități. Ei mai spun că este mare numărul celor care vorbesc o limbă străină. Bulgaria are 800 km de autostrăzi, patru aeroporturi mari (Sofia, Plovdiv, Varna și Burgas) și două porturi importante ( Varna și Burgas).Trebuie spus că în septembrie, când a apărut pe surse faptul că Turcia a câștigat marea investiție, mai multe voci din Bulgaria au protestat, acuzând Turcia că nu a jucat corect și că promis lucruri ilegale.Presa bulgară scria că Volkswagen ”neglijează” oferta țării și favorizează Turcia și pentru că Erdogan ar fi promis că va schimba legislația din prezent care taxează dur mașinile cu motor de peste 1,6 litri.Alegerea Turciei de către VW pentru o investiție atât de mare a fost criticată de câțiva deputați europeni care au acuzat Turcia că a promis companiei germane contracte publice generoase și subvenții uriașe.Reinhard Bütikofer, din Partidul Verzilor din Germania, declara recent că alegerea Turciei a cauzat consternare în Parlamentul European. Politicianul spunea că situația se deteriorează în Turcia, atât la capitolul respectării drepturilor omului, cât și la capitolul independenței mass-media. Bütikofer mai susținea că celor de la Volkswagen li s-au promis contracte prin care autoritățile publice vor cumpăra 40.000 de mașini și subvenții de 400 milioane euro.Despre șansele României de a obține investiția, trebuie spus că sunt extrem de mici. Aradul este aproape de Ungaria și infrastructură este, însă în vestul țării criza de forță de muncă este profundă. În plus, salariile sunt mai mici în Bulgaria (cam cu 25% decât la noi, în timp ce în Turcia sunt cu 25% mai mici decât în Bulgaria).Și la noi decizia de a suspenda construirea fabricii în Turcia a fost prilej de declarații și de speranțe.Europarlamentarul Gheorghe Falcă, a declarat, marți, pentru Mediafax că reprezentanții Volkswagen au analizat mai multe locuri din Turcia, Ungaria, România, Serbia și Bulgaria pentru deschiderea unei fabrici Skoda și că din România a fost ales Aradul.„Volkswagen a avut un proiect de extindere și a anunțat că amână investiția în Turcia. Înainte au decis să prospere în Europa de Est prin realizarea unei fabrici Skoda. A fost analizată Ungaria, România, Serbia și Turcia, în România erau vizate mai multe locații. Primăria Arad a aflat. Locațiile propuse de Guvern nu au îndeplinit condițiile, în timp ce locația din Arad a îndeplinit condițiile și am început primul nivel de negociere. Am făcut partea de negociere pe patru direcții apoi, statul român a preluat partea mea de negociere și a făcut o ofertă consultanților, la fel cum au făcut și Ungaria și Serbia, doar că Turcia a făcut o ofertă mult mai mare și atunci s-au decis să nu mute Skoda în sud estul Europei. )...) Apoi Volkswagen a anunțat că amână proiectul. Vom vedea dacă continuă în sud-estul Europei investiția. În acest moment negocierile se pot relua, nu știm de unde”, a spus Gheorghe Falcă.