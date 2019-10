Uzina Volkswagen - Bulgaria joacă tare și promite dublarea subvențiilor, pentru a atrage cu orice preț gigantul german

Autoritățile de la Sofia sunt dispuse să dubleze subvențiile oferite companiei VW, de la 135 milioane euro, la 260 milioane euro, a spus Rosen Plevneliev, fost președinte al țării și actual membru al board-ului Bulgarian Automotive Cluster.”Bulgaria a pregătit o propunere minunată, maximul ce poate fi oferit conform regulilor UE”, spune el.Miza este uriașă, pentru că Volkswagen, care în regiunea noastră are uzină Audi în Ungaria, investește mult când alege o zonă. Pentru noua uzină ar fi vorba de 1,2 - 1,4 miliarde euro și ar fi create 4.000 de locuri de muncă, pentru a se ajunge la o producție anuală de 300.000 de mașini (iar aici ar fi vorba de mașini scumpe cu prețuri ce pornesc de la peste 25.000 de euro și ajung la 50.000 euro.Și România spune că a reintrat în joc, ministrul pentru Mediul de Afaceri declarând marți că a reluat discuțiile cu Volkswagen. Și Serbia spune că va încerca din nou să intre ”în cărți” pentru marea investiție.Sursele spun însă că România și Serbia au ieșit în ”semifinale”, iar marele premiu va fi adjudecat fie de Bulgaria, fie de Turcia. Sunt voci care spun că germanii așteaptă să se liniștească situația din regiune (să ia sfârșit ofensiva turcă împotriva kurzilor) și că VW tot în Turcia va construi uzina, până la urmă.Reamintim că VW are nevoie de o nouă uzină, pentru că cele ale Skoda au ajuns la maximă capacitate, mai ales că marca vinde peste 1,2 milioane de SUV-uri pe an. În plus, Volkswagen vrea să mute producția de Passat dintr-o uzină germană în viitoarea uzină din est pentru a convert aceea uzină germană într-una pentru mașini electrice.