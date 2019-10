[P] LEK3.CO inaugurează cea mai mare infrastructură publică de încărcare electrică din România

LEK3.CO produce încărcătoare de destinație, compatibile cu orice mașină electrică de pe piață, având un design compact și o arhitectură flexibilă, protejând, totodată, și rețeaua electrică prin sistemele sale active de protecție. În plus, compania furnizează și servicii de închiriere a stațiilor de încărcare pentru afaceri din industria HoReCa, dar și centre comerciale, instituții publice și ansambluri rezidențiale. Astfel, proprietarii de mașini electrice pot opta pentru servicii de încărcare pe durata desfășurării activității lor la locația aleasă.Infrastructura Charging Plaza Hub700 este dotată cu 6 stații de încărcare marca LEK3.CO: două stații Joy (22 kW), două stații Ava (43 kW) și două stații One, de tip fast-charge (50 kW). Mai multe detalii cu privire la specificațiile tehnice ale stațiilor de încărcare LEK3.CO, precum și beneficiile pentru utilizatori și prețuri, se pot găsi în acest articol LEK3.CO devine astfel un exemplu pentru încurajarea electromobilității în Timișoara. Proprietarii și utilizatorii de orice brand auto, precum mărcile Tesla, BMW, Nissan Leaf, Renault Zoe, s.a. pot beneficia de servicii de încărcare rapidă, folosind încărcătoare sigure, într-un spațiu special amenajat. Încărcătoarele LEK3.CO sunt omologate, conform cu normele internaționale, încorporând tehnologia certificată pentru standardul IEC61851.În ultimii 2 ani, numărul de mașini electrice înregistrate la Registrul Auto Român a crescut cu 250% în fiecare an, iar trendul este cu atât mai pronunțat la nivel global. Misiunea LEK3.CO este de a sprijini mișcarea de e-mobilitate urbană la nivel național și european, facilitând accesul la stații de încărcare performante și accesibile.„Mașinile electrice devin noul normal, iar noi, prin intermediul Charging Plaza Hub700, facem inovația accesibilă publicului larg. Un prim pas în acest sens îl reprezintă inaugurarea primului hub de încărcare în Timișoara, un pol de business atractiv pentru zona de vest a României, dar și pentru vecinii maghiari și sârbi. Echipa LEK3.CO se concentrează pe dezvoltarea unei rețele de încărcare a mașinilor electrice la nivel național până la finele anului 2020.”, spune Delia Chiș, National Sales Director.

LEK3.CO este un brand al grupului de firme SafeFleet. LEK3.CO produce și comercializează stații de încărcare pentru mașini electrice și sprijină răspândirea electromobilitătii, prin crearea unei infrastructuri de puncte de încărcare atât in Romania, cât și în străinătate.