Șeful Skoda își liniștește angajații după ce presa germană a scris că marca cehă va fi marele perdant după o repoziționare care ar putea s-o retrogradeze în a concura cu brand-uri precum Dacia

Skoda a ajuns departe, vinde anual peste 1,2 milioane de mașini și a trecut de 900.000 în nouă luni. Mai mult, cea mai scumpă versiune a flagship-ului Superb trece de 41.000, iar versiunea RS 2.0 a SUV-ului Kodiaq trece de 48.000 de euro.Despre cât de mult a crescut Skoda o arată cifrele din Europa: vindea 25.000 de mașini pe an în 1990, înainte să fie preluată de VW, a trecut în 1997 de 100.000, în 2007 depășea 400.000, iar anul trecut livra 700.000 de mașini.Skoda are acum trei SUV-uri în gamă și așteaptă de la centru aprobarea pentru a lansa în anii viitori și mașini electrice. Presa a scris însă că la vârf, șefii grupului Volkswagen vor să schimbe pozițiile mărcilor de volum ale grupului - Volkswagen, Seat și Skoda, astfel încât ele să nu se mai bată pe același public și marca de bază Volkswagen să nu mai aibă atât de multă concurență internă.Mai ales Skoda, datorită fiabillității și prețurilor mai mici decât la marca de bază Volkswagen, a furat o parte dintre clienții acesteia. Subiectul nu este nou, încă de acum 6-7 ani se vorbea despre faptul că șefii VW vor ca pe mașinile Skoda să fie mai puține opționale. Totuși, marca Skoda și-a extns gama puternic.Suddeutsche Zeitung a scris că Skoda va fi repoziționată inferior și practic va concura cu Dacia și ar ajunge să vândă mai ales mașini între 10.000 și 20.000 de euro, dar ”nava amiral” Superb va fi și ea menținută, cel puțin pentru încă o generație. Practic vorbind, acest lucru ar fi greu de realizat și ar însemna ca Skoda să renunțe la mai multe modele abia lansate, o bună parte dintre ele având versiuni de peste 25-30.000 de euro.Recent, șeful de strategie de produs la VW Group, Michael Jost, declara pentru Automobilwoche că ar putea exista o repoziționare, iar Skoda s-ar putea concentra pe a deservi cât mai bine Europa de Est. Skoda se va concentra pe funcționalitate, iar Seat, pe mașini ”emoționale”, spunea Jost.Acum, într-o comunicare internă cu angajații, șeful Skoda, Bernhard Maier, spunea că Skoda își va păstra neschimbate valorile mărcii; spațiu, funcționalitate, design modern și raport excelent calitate-preț.Maier a mai spus că repoziționarea este un lucru normal într-o corporație cu foarte multe mărci și a lăsat de înțeles că nu vor urma lucruri atât de rele pentru Skoda. În plus, el a amintit și dorința VW de a lansa o uzină unde să fie produs și modelul Superb (uzina care trebuia să fie construită în Turcia).