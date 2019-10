Un raport arată diferențele uriașe din Europa privind adoptarea mașinilor electrice. Cum stă România și de ce tabloul este îngrijorător

Cei de la Asociația Constructorilor Europeni de Automobile spun că aceste discrepanțe uriașe sunt ”extrem de îngrijorătoare”, chiar dacă, per total, cotele de piață cresc peste tot. ”În tranziția către mobilitate cu zero emisii trebuie să ne asigurăm că nicio țară nu rămâne în urmă”, spune ACEA.Mașinile 100% electrice au avut vânzări de la 70.000 unități în 2014 și au ajuns la 150.000 unități anul trecut. În același interval, vânzările de mașini pe benzină au crescut cu peste 3 milioane unități, iar cele diesel au scăzut cu 1,2 milioane. Vânzările de hibride plug-in au crescut în cinci ani de la 32.000 de unități, la 151.000 unități.Așadar, mașinile full-electrice au avut anul trecut 1% din vânzările de mașini noi, dar în mai multe țări ponderea este de sub 0,3% - Croația, Polonia, Grecia. Cel mai bine stă Suedia (8%), Olanda (6,7%) și Finlanda (4,7%). Doar patru țări UE au avut anul trecut o cotă de peste 2,5% din piață pentru mașinile electrice și jumătate dintre state au o cotă de sub 1%.În cinci țări s-au vândut trei sferturi dintre mașinile electrice și hibride plug-in vândute în întreaga Uniune.Așa cum era de așteptat, ponderea electricelor este mai mică în țările cu venituri mai mici și culminează pe plan european în Norvegia unde aceste mașini au jumătate din piață. Norvegia este însă un caz aparte, din mai multe motive.Raportul mai arată și că în UE existau la final de 2018 aproape 144.000 de puncte de încărcare pentru mașini electrice, dublu față de finalul lui 2015. Cele mai multe puncte erau în Olanda, 37.000, Germania, 27.000 și Franța, 24.000. În România erau 125, în Bulgaria 100 iar în Grecia, 50. De menționat că numărul de puncte a crescut cu siguranță în România de la început de 2019 cu cel puțin câteva zeci.Un indicator interesant ține de corelația dintre suprafața țării și numărul punctelor de încărcare. Olanda stă cel mai bine, urmată de Germania, Franța, Marea Britanie și Suedia. România este printre ultimele, dar stă ceva mai bine decât Bulgaria, Malta, Grecia și Cipru.România este menționată ca având cea mai mare subvenție din UE pentru mașini 100% electrice, un maxim de 11.500 euro. Maximul poate atinge 7.500 euro în Slovenia, 6.000 euro în Franța, Italia și Suedia, cel mult 5.500 euro în Spania, maxim 5.000 euro în Irlanda, cel mult 4.000 euro în Germania și Belgia și maxim 3.500 euro în UK. Patru țări nu acordă subvenții pentru electrice: Polonia, Croația, Estonia și Lituania.