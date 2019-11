Elon Musk a anunțat unde va fi prima fabrică europeană a Tesla

Fabrica va fi undeva în apropiere de Berlin, va construi și trenuri de rulare și va exista și un centru de inginerie și design în zonă. Tesla anunțase în acest an că ar fi vrut ca din 2021 să producă mașini în Europa. Acest lucru pare greu de realizat, dar 2022 sau 2023 ar fi o țintă mai realistă.Musk a spus, pezent la un eveniment în Germania, că ”Gigafactory Europe” va fi construită în această țară și datorită tradiției în inginerie.Tesla are o fabrică în SUA și construiește una de 2 miliarde dolari în China. Scopul companiei este să livreze cel putțin 125.000 de mașini pe trimestru, iar în Q3 2019 a livrat 97.000.Producția Tesla Motors nu a crescut atât de repede cum promisese Musk acum câțiva ani. De exemplu, în Q4 2015 compania livra sub 18.000 de unități și până în Q2 2018 nu depășise nivelul trimestrual de 30.000.Pe 21 noiembrie compania va prezenta și primul său pick-up electric.Tesla Model 3 a devenit cea mai vândută mașină electrică din Europa, cu 17.000 de unități în septembrie, departe de Renault Zoe, Nissan Leaf și BMW i3 care au depășit fiecare 3.000 de unități.