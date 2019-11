VIDEO FOTO Cum arată primul SUV Aston Martin, mașină de 193.000 de euro

​Aston Martin a prezentat la Beverly Hills și la Beijing primul său SUV, modelul DBX care va ajunge la primii clienți în al doilea trimestru din 2019. DBX are motor de 542 CP și o viteză maximă de 295 km/h. Tot mai multe mărci de prestigiu lansează SUV-uri ultra-scumpe care se adresează cumpărătorilor bogați din China, țările arabe, SUA și Rusia. Bentley a lansat primul SUV în 2016, Lamborghini și Rolls Royce au intrat în segment în 2018 și Ferrari este de așteptat să se alăture în 2022.









DBX, spune compania, păstrează designul grilei și farurilor de la alte modele ale mărcii și dispune de un motor V8 Mercedes AMG de 4 litri și 542 CP. Mașina ajunge la 4,5 secunde la 100 km/h și viteza maximă este de 295 km/h.

Mașina are 5,04 metri lungime, în timp ce Bentley Bentayga are 5,14 metri lungime, iar Porsche Cayenne are 4,92 metri.











Aston Martin a fost vândută de Ford în 2007 și acum este deținută de fonduri de investiții din Kuweit și Italia. Marca are o capitalizare de piață de un mliard de dolari, produce anual 6.500 de mașini și speră să ajungă la 14.000 de mașini în 2023 și cu ajutorul DBX.

Modelul va fi fabricat în Marea Britanie și obiectivul este să se vândă în 4.000 de unități pe an. Lucrul la proiectul primului SUV a început ăn 2015.









Compania a livrat 2.296 de mașini anul trecut în Europa, iar cel mai bun an a fost 2006, cu peste 3.800 de mașini. Modelul DB11, care și-a găsit peste 1.000 de cumpărători anul trecut, costă de la 210.000 euro în versiunea Coupe și de la 230.000 în versiunea Volante.

Aston Martin Lagonda Global Holdings s-a listat la Londra în noiembrie 2018 când acțiunile au avut și nivelul maxim de 1.703 dolari, dar de atunci au tot scăzut și cotația indică acum 437 dolari.