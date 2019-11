​VIDEO Tesla a lansat camioneta electrică Cybertruck, cu un design excentric. Geamurile s-au spart în timpul demonstrației de lansare

Modelul costă 39.900 dolari în versiunea cu 400 km autonomie și 68.900 dolari în varianta cu 800 km autonomie. Dacă în versiunea de bază camioneta ajunge în 6,5 secunde la 100 km/h, în varianta de top atinge 100 km/h în 2,9 secunde și mașina poate tracta 14 tone. Există și o variantă medie, cu 500 km autonomie și preț de 49.900 dolari.









Era de așteptat ca designul să fie unul futurist, dar mulți au fost surprinși de cum arată camioneta. Elon Musk a spus că s-a inpsirat din mașina Lotus Esprit, amfibia lui James Bond din filmul ”Spionul care m-a iuibit”. Mulți spun că mașina este urâtă și că nu are nimic în comun cu imaginea tipică, de robustețe a unui ”pickup truck” american.



Tesla Model 3 a devenit cea mai vândută mașină electrică din Europa, cu 17.000 de unități în septembrie, departe de Renault Zoe, Nissan Leaf și BMW i3 care au depășit fiecare 3.000 de unități.





În timpul demonstrației gândită să arate cât de rezistente sunt geamurile, acestea s-au spart când au fost lovite cu bile de oțel. Musk a înjurat înfundat și a spus că ”este loc pentru îmbunătățiri”. Evident, întregul eveniment de lansare a fost un show marca Elon MuskCybertruck are șase locuri, o sarcină utilă de 1,5 tone și poate tracta 7 tone.Tesla a anunțat recent că va construi o fabrică la Berlin, are o fabrică în SUA și construiește una de 2 miliarde dolari în China. Scopul companiei este să livreze cel putțin 125.000 de mașini pe trimestru, iar în Q3 2019 a livrat 97.000.Producția Tesla Motors nu a crescut atât de repede cum promisese Musk acum câțiva ani. De exemplu, în Q4 2015 compania livra sub 18.000 de unități și până în Q2 2018 nu depășise nivelul trimestrual de 30.000.