Elon Musk spune că 200.000 de oameni au făcut pre-comandă pentru camioneta excentrică Cybertruck

Cybertruck eeste al șaselea model lansat de Tesla, dar și cel la care rezervarea costă cel mai puțin: 100 de dolari. În 2016 precomanda pentru Model 3 era 1.000 de dolari, iar acum, cei care vor să precomande SUV-ul Model Y trebuie să plătească 2.500 dolari.Pasul următor este când Cybertruck va intra în producție și cei care au pre-comandat vor fi invitați să-și configureze mașina.Probabil că puțini dintre cei 200.000 de oameni chiar vor ajunge să aibă camioneta electrică, mai ales dacă datele de livrare vor întârzia. Însă, fără îndoială, este una dintre cele mai interesante mașini prezentate în acest an. Trebuie spus că Musk a folosit termenul ”orders” (comenzi), dar practic este vorba doar de pre-comenzi.Modelul costă 39.900 dolari în versiunea cu 400 km autonomie și 68.900 dolari în varianta cu 800 km autonomie. Dacă în versiunea de bază camioneta ajunge în 6,5 secunde la 100 km/h, în varianta de top atinge 100 km/h în 2,9 secunde și mașina poate tracta 14 tone. Există și o variantă medie, cu 500 km autonomie și preț de 49.900 dolari.Mașina are caroserie din oțel inoxidabil, roți de mari dimensiuni și aduce a vehicul blindat, dar te duce cu gândul și la un avion.Era de așteptat ca designul să fie unul futurist, dar mulți au fost surprinși de cum arată camioneta. Elon Musk a spus că s-a inspirat din mașina Lotus Esprit, amfibia lui James Bond din filmul ”Spionul care m-a iuibit”. Mulți spun că mașina este urâtă și că nu are nimic în comun cu imaginea tipică, de robustețe a unui ”pickup truck” american.În timpul demonstrației gândită să arate cât de rezistente sunt geamurile, acestea s-au spart când au fost lovite cu bile de oțel. Musk a înjurat înfundat și a spus că ”este loc pentru îmbunătățiri”. Evident, întregul eveniment de lansare a fost un show marca Elon Musk.Cybertruck are șase locuri, o sarcină utilă de 1,5 tone și poate tracta 7 tone.