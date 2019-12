​30 de ani după - Românii și mașiniile lor - De la Aro și Dacia 1300, la cele mai noi electrice și SUV-urile de peste 150.000 euro

Tractoare





2018: 8,19 milioane

Înmatriculări de autoturisme noi





În primii ani de după revoluție se vindeau în mare majoritate mașini Dacia 1300, iar la modele din import erau la modă Opel Frontera, Opel Kadett, Audi 80, Ford Sierra sau Fiat Stilo. După 1995 au început să ajungă în țară un număr tot mai mare de mașini Mercedes și BMW.









În uzina Daewoo Craiova







Nu sunt multe date exacte despre câte mașini se vindeau în țară, dar probabil că în niciun an piața totală nu a trecut de 100.000 de mașini/an (noi și SH) până în 1995 și de 200.000 până în 1999.

În 1995 a fost lansat modelul Dacia Nova, iar în primul deceniu de după Revoluție, Aro Câmpulung încă producea, dar declinul s-a accentuat, iar producția a încetat în 2003.





Audi 80 Quattro







În 1994 a început producția Daewoo la Craiova, fabrica a ajuns la o capacitate de 100.000 de mașini/an și a devenit celebră pentru modele pecum Cielo, Matiz, Leganza, Nubira sau Tico. De exemplu, în 1998 Leganza costa între 22.000 și 24.000 dolari și Matiz costa între 7.000 și 9.000 dolari.









În 1999 la uzina Dacia s-au produs 85.000 de mașini în total.

A fost un deceniu în care piața s-a maturizat și în care a atins maximul de vânzări pentru mașini noi. Multe mărci au intrat pe piață și în țară s-au deschis sute de showroom-uri. A crescut enorm numărul de modele disponibile, mai ales pe segmentul SUV.





Dacia Solenza







În 1999, anul în care Dacia a intrat în grupul Renault, în țară s-au vândut 97.000 de autoturisme, dintre care doar 6.700 din străinătate. Piața scăzuse comparativ cu 1998 după opt ani consecutivi de creștere și avea să scadă și în 2000. După acel an au urmat alți șapte ani de creștere, iar 2008 a fost iar un an de scadere.

În 2000 Dacia a produs 55.000 de mașini, în 2004 producția a fost de 42.000 de unități, în pregătirea lansării Logan, iar anul următor producția Dacia atingea un record de 172.000 de mașini. În 2008 Dacia producea 242.000 de mașini.





Toyota Prius







Însă in 1999 piața auto națională avea probleme, scăderea puterii de cumpărare i-a făcut pe mulți să renunțe la achiziția unei mașini noi și mulți s-au orientat către o mașină SH. Pe atunci, vechea berlină Dacia era de departe cel mai bine vândut model din țară, cu peste 44.000 de unități în 1999, iar pe locul secund era Dacia break. Daewoo avea trei modele care s-au vândut în peste 3.000 de unități fiecare - Tico, Cielo și Matiz, iar Aro vânduse peste 1.200 de mașini, modelele "24" si "10".

Fabrica Bosch de la Blaj







Și industria de componente a crescut mult, după 2003 în zona Pitești, pentru a susține producția Dacia, iar după 2008 au început deschideri în Oltenia, pentru a susține producția Ford. La fel de adevărat este că, din cauza crizei, după 2008 au avut loc și disponibilizări.

Piața a avut ani severi de scădere, dar apoi a trecut, timid ce-i drept, pe plus. Tendințele principale sunt: creșterea segmentului SUV la niveluri record, scăderea dieselului și avansul segmentelor hibrid și electric. În 2011 s-a lansat modelul electric Mitusbishi i-MIEV, dar costa 35.000 de euro și nu existau stații de încărcare. Acum, peisajul este cu totul diferit.





Renault Zoe







Ponderea SUV-urilor în vânzările de mașini noi a ajuns la 35%, de la nici 10% acum un deceniu. Creșterea s-a datorat Duster, dar și apariției SUV-urilor de clasă mică și medie de la multe mărci.





Rolls Royce Cullinan







SUV-urile de oraș precum Renault Captur sau Nissan Qashqai s-au vândut extrem de bine. Acum zece ani părea de necrezut că Bentley și Rolls Royce vor lansa SUV-uri, dar s-a întâmplat, iar românii super-bogați nu au rezistat să nu-și cumpere. Spre exemplu, în a doua parte din decembrie, Aston Martin a lansat oficial primul său SUV și în România, modelul DBX costând 196.000 de euro.





Aston Martin DBX







Producția națională a crescut mult, a avut și fluctuații, iar anul trecut a atins un maxim istoric de 475.000 de mașini (335.000 Dacia și 140.000 Ford). Dacia va atinge în acest an un maxim istoric la Mioveni, iar 80% dintre mașinile produse sunt Duster, cea mai mare pondere atinsă vreodată.

Ford a preluat uzina de la Craiova în 2007, a început cu utilitara Transit Connect în 2009 și a continuat apoi cu mașina de familie B-MAX, între 2012 și 2017, totalul fiind de 280.000 de unități. Apoi a intrat în producție EcoSport, care s-a produs în 140.000 de unități anul trecut. În septembrie anul acesta a început producția încă unui SUV la Craiova: Puma.







Ford Puma







A fost un deceniu tulbure, afectat de criză, piața mașinilor noi ajungând în 2013 la nivelul anilor 90. A fost însă intervalul în care mașinile second-hand au depășit cu mult mașinile noi, raportul fiind uneori și de 5 la 1 în favoarea celor second-hand.

Piața a fost mult influențată de schimbările aduse taxei auto, fie că a fost vorba de derogări, sume uriașe, modificări, scandaluri. De mai multe ori piața a fost afectată de un sentiment de așteptare legat de schimbările la taxa auto, iar între martie 2015 și februarie 2017 piața mașinilor second-hand a fost grav afectată de timbrul de mediu.





Nissan Qashqai







Per total, piața auto a fost influențată în ultimul deceniu de mai mulți factori, cei mai importanți fiind legați de starea economiei, puterea de cumpărare și nivelul de taxare aplicat mașinilor noi.

Dup[ 2005 tot mai multe voci din piață au avertizat că România poate deveni ”cimitirul Europei” fiindcă sunt aduse prea multe mașini vechi din Germania și alte țări din Vest. Cifrele de atunci sunt mici pe lângă ce s-a întâmplat în ultimii trei ani când anual au intrat în țară peste 500.000 de mașini SH/an și în 2007 au fost 123.000.







BMW Seria 3







În 2007 și 2008 piața mașinilor noi a fost peste cea a mașinilor second-hand de import, dar de atunci piața SH a fost peste cea a mașinilor noi, în unii ani raportul fiind și de peste 4 la 1.

Pentru piața mașinilor noi cel mai bun an din istoria ei a fost 2007, cu 312.000 autoturisme înmatriculate, al doilea cel mai bun an fiind 2008, cu 285.000. A urmat apoi criza și, după cinci ani de scădere, piața s-a întors în 2013 la nivelul anilor 90, cu sub 58.000 de mașini înscrise în circulație. Apoi piața a început creșterea, iar după cinci ani consecutivi a depășlt 130.000 de unități și anul acesta va fi încă unul pe plus și va ajunge la 160.000.





Bentley Bentayga







Piața mașinilor second-hand din import a avut în 2017 anul-record, cu peste 518.000 de mașini, ca efect al scoaterii timbrului de mediu. Anul trecut a fost al doilea cel mai bun pe segment, cu 473.000 de mașini. La polul opus s-a situat anul 2011, cu sub 95.000 de mașini aduse în țară.

La capitolul mașini second-hand, cele mai căutate modele sunt Golf și Passat de la Volkswagen, Seria 3 și Seria 5 de la BMW, Audi A4 și Audi A6, Skoda Octavia, Opel Astra, Ford Focus și Mercedes Clasa C.





Duster-ul folosit pe post de papamobil







Datorită subvențiilor, mașinile electrice au ajuns la vânzări de 1.400 de unități la 11 luni din 2019, de aproape trei ori peste 2018. Renault și Nissan au depășit fiecare 370 de unități, urmate de BMW, Volkswagen și Smart. Dacă acum 4-5 ani mașinile pur-electrice erau super-rare, în ultimii doi ani s-au în mulțit stațiile de încărcare și pot fi văzute mult mai des modele precum BMW i3, Renault Zoe, Nissan Golf, Volkswagen e-Golf sau smart. Este clar că vânzările de electrice vor crește și au toate șansele să ajungă la peste 5.000 de mașini/an după 2022 când vor intra pe piață modele accesibile de la Skoda, Dacia sau Seat.

În 2007 parcul auto era compus din 3,5 milioane de mașini, iar la final de 2018 s-a ajuns la 6,4 milioane, mai ales că eliminarea timbrului de mediu a adus un milion de mașini SH în ultimii doi ani.





Volkswagen Passat (2014)







Timbrul de mediu a fost scos la 1 februarie 2017 și de atunci au venit în medie peste 40.000 de mașini second-hand lunar și datorită lor și vânzărilor de mașini noi parcul auto a crescut cu aproape 20%. Oficialii au spus că lucrează la o nouă taxă, dar nu se știe cum va fi și nici când.

Mașinile mai vechi de 15 ani aveau la finalul anului trecut o pondere de 47% din parcul auto total, mult față de 2010 când ponderea a fost de 26%. Categoria 6-15 ani reprezenta 44,5% din parcul auto, cu 13 puncte procentuale mai puțin decât acum câțiva ani. Doar 8% dintre mașini au mai puțin de șase ani vechime, în timp ce în 2008 ponderea acestor mașini mai noi era de 38%!





BMW Seria 3







Evoluția parcului auto în funcție de tipul de combustibil arată o creșetere putermică a ponderii diesel-ului: de la 24,8% în 2007 la 44,6% în 2018. Raportul diesel-benzină în funcție de regiunea de dezvoltare indică faptul că în regiunea Nord-Vest dieselul domină (53,8%), fiind singura regiune în această situație. Pe de altă parte, în regiunea Sud benzina avea cea mai ridicată pondere: peste 61%.

În anul 1965 industria de automobile din România reușea sã producã circa 3.600 automobile. În 1980 aceastã ramurã industrialã era formatã din trei fabrici de automobile (la Craiova, Pitești și Câmpulung Muscel), opt fabrici de subansamble și peste 100 de fabrici de piese.În anul 1989 producția era de 144.000 de autoturisme și peste 13.500 de autocamioane. În anii ’80, 60-80% din producția industriei de automobile era exportatã. În țară, oamenii așteptau cu anii pentru o Dacie, iar Aro își permiteau foarte puțini. Totul s-a schimbat după Revoluție.Un mare minus: s-a prăbușit producția de tractoare și autocamioane.Producția de autoturisme (nr unități) - date INS1970: 24.0001975: 63.0001980: 88.0001985: 134.0001989: 144.0001995: 88.0002000: 64.0002004: 98.0002005: 175.0002010: 324.0002013: 410.0002016: 359.0002018: 476.0001960: 17.1021970: 29.2871980: 70.8731985: 70.1931990: 25.6402000: 5.3982005: 3.5102010: 1762017: 266Autocamioane1960: 8.3831970: 35.0181980: 31.7111989: 13.5151990: 8.4571995: 2.6832013: 452017: 26Parcul auto de vehicule rutiere1990: 1,63 milioane1995: 2,15 milioane2000: 3,05 milioane2008: 4,1 milioane2014: 5,05 milioane2016: 5,64 milioane2000: 70.2362003: 115.7612006: 200.1362007: 312.5852008: 285.5582013: 57.7002016: 95.1812019: 160.000 (estimare)După 1995 au început să se deschidă fabrici de componente auto, mai ales în regiuni precum Timișoara, Arad, Brașov și Sibiu, fabricile fiind deschise mai ales de multinaționale germane. Industria de componente auto avea să crească și să să ajungă la peste 600 de companii în prezent, cele mai mari având 5-6 fabrici și peste 15.000 de angajați.A fost deceniul în care a debutat programul Rabla, cel în care Dacia a început să crească la export, dar și cel în care a ”murit” uzina Aro și s-a oprit și producția Daewoo la Craiova.Uzina de la Craiova a produs până în 2006, iar Matiz era modelul vedetă. Dacia a fost preluată de Renault în 1999, iar în 2000 era lansată SupeRNova (care avea să fie produsă până în 2003). În 2003 era lansată Solenza, un model foarte apreciat pentru vremea aceea. În 2004 se lansa Logan, iar în 2008 Sandero. Începea o nouă era la Dacia, exporturile aveau să depășească vânzările din țară (în prezent Dacia exportă 90% din producție).Piața a evoluat mult, în cel mai bun an din istoria ei, 2007 - vânzârile de autoturisme au depasit 315.000 unități, de peste trei ori valoarea din 1999. Dacia a pierdut însă mult din cota de piață, ajungând să dețină puțin peste 30%, față de 70% acum două decenii.Dar, revenind la anul 1999, trebuie remarcat că s-au vândut doar 7.000 de mașini din import, în timp ce în 2007 importul a trecut de 200.000 de unităti. Acum 20 de ani o singura marca străină trecea de 1.000 de unități vândute - Volkswagen cu 1.200, în timp ce în 2008 peste 20 de mărci depășeau acest nivel. Skoda era în 1999 pe locul doi cu 800 de mașini vandute, în 2008 a trecut de 23.000, iar Volkswagen a ajuns la peste 20.000. Niciodată nu aveau să mai revină așa cifre mari.Tot în 2008 a fost mare dezamăgire când Mercedes a ales Ungaria pentru noua sa uzină din regiune, deși România a fost și ea pe lista scurtă. Mereu avea să revină discuția despre ”al treilea constructor auto” care AR PUTEA să deschidă o uzină la noi. Optimiștii au vorbit despre Mitsubishi, Peugeot, BMW sau Volkswagen în ultimii 12 ani, dar nimic nu s-a concretizat. O altă lovitură simbolică a fost în primăvara lui 2018 când BMW a anunțat că va deschide o uzină la Debrecen, la 80 km de granița cu România.Între 2010 și 2018 producția Dacia a trecut în fiecare an de peste 300.000 unități.La reînmatriculări (înmatriculări de mașini second-hand pe plan intern) anul 2019 se arată a fi cel mai bun, iar 2018 deține până acum recordul, cu 586.000 de mașini. La polul opus, 2013 a fost anul de minim, în ultimul deceniu, cu 205.000 mașini.Piața mașinilor noi va crește cu 10%. Logan, Duster și Sandero sunt cele mai vândute modele, iar Renault Clio și Skoda Octavia au fost cele mai vândute modele de import. Topul a fost completat de Logan MCV, Nissan Qashqai, Renault Megane, Fiat Tipo și Ford EcoSport.Dieselul a ajuns să aibă doar un sfert din piața mașinilor noi, față de 35% acum un an și 53% în 2015.În România vârsta medie a parcului auto este de 15,4 ani, cu câțiva ani peste media UE, iar în Mehedinți și Caraș-Severin media a depășit 17 ani. Deși în 11 ani parcul auto a crescut cu aproape 3 milioane de mașini, România rămâne cu un grad de motorizare cu 40% sub media UE, arată datele APIA.Gradul de motorizare era la noi de 328 mașini/1.000 de locuitori, mult sub valoarea de la nivelul UE: 587. În două județe gradul de motorizare era de sub 200 mașini/1.000 loc (Vaslui 195 și Călărași 197). Teleorman, Iași și Ialomița completează top 5.Socotind toate categoriile de vehicule rutiere (inclusiv scutere, autobuze, remorci, etc… dar fără tramvaie), parcul auto al României număra la finalul anului trecut 8,19 milioane vehicule.Datele DRPCIV arată că în țară sunt înmatriculate 911.000 autoutilitare, dintre care o zecime sunt mai noi de cinci ani și 385.000 sunt mai vechi de 15 ani.În țară sunt înscrise în circulație 24.000 de autobuze, dintre care doar 856 au între 0 și doi ani vechime și peste 14.000 sunt mai vechi de 15 ani.Numărul total de microbuze este de 26.769, o treime fiind mai vechi de 15 ani.Datele mai arată că în țară sunt înmatriculate peste 40.000 de tractoare.