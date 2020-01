Programele Rabla și Rabla Plus vor primi finanțare și în acest an, promite premierul Orban

"Vor fi finanţate. Aici este clar că trebuie să dăm acest impuls, în special pentru producătorii din România. Industria auto în România are un procent foarte important din produsul intern brut. De asemenea, asigură o foarte mare parte din exporturile României, or, aici e nevoie de acest stimulent pentru a creşte, practic, producţia internă. (...) Cel mai probabil în luna martie (...) Rabla Plus va continua. (...) În anul 2019 nu s-au achiziţionat foarte multe maşini electrice, dar o parte din Programul Rabla va fi alocat şi pentru maşinile electrice", a declarat premierul la Digi 24, citat de Agerpres.