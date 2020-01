Acuzațiile aduse sistemului japonez de justiție sunt ”de netolerat”, spune ministrul nipon al justiției

Ministrul justiției a spus că Ghosn a propagat informații false despre sistemul japonez și practicile sale, iar fuga constituie în sine o infracțiune gravă.Mori a mai spus că în Japonia un suspect poate fi arestat doar cu un mandat, după evaluarea unui judecător, în timp ce în unele țări arestarea se poate face și fără mandat. Ministrul a mai spus că va face tot ce este posibil ca Ghosn să revină în Japonia pentru a fi judecat acolo, chiar dacă Libanul nu are tratat de extrădare.Ministrul a mai spus și că atitudinea lui Ghosn este incalificabilă fiindcă a ales să fugă, deși nu era închis și putea să se întâlnească liber cu avocații. ”Fuga lui nu este justificabilă”.Reamintim că Ghosn a spus că s-a simțit precum un ostatic în Japonia și a susținut că n-a simnțit în niciun moment că urma să fie tratat corect. ”Decizia de a fugi a fost cea mai grea din viața mea Nu ar fi trebuit să fiu arestat, acuzațiile ce mi se aduc sunt cu totul false. Nu am fugit de justiție, ci de injustiție. Nu am avut de ales pentru că în Japonia nu aveam cum să fiu judecat în mod corect. În Japonia este de 99,4% ponderea celor condamnați din totalul celor trimiși în judecată, iar pentru străini ponderea este și mai ridicată”, a spus Ghosn.