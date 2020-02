Hyundai suspendă producția în Coreea de Sud după ce au apărut mari probleme cu fluxul de componente chinezești, din cauza epidemiei apărute în regiunea Wuhan

Foto: Hyundai Motor Co

Hyundai produce în Coreea de Sud 35.000 de mașini pe săptămână (1,8 milioane pe an) și producția va fi suspendată din 7 februarie, unele uzine urmând să reia lucrul pe 11 sau 12 februarie. Mai ales furnizorii de cablaje au oprit producția, iar grupul Coreea de Sud importă din China componente auto în valoare de 1,5 miliarde dolari/an.Hyundai are 20 de uzine în lume, din care șapte în Coreea de Sud, compania producând 4,4 milioane de vehicule pe an. Coronavirusul a făcut peste 400 de morți și multe companii au închis producția pentru ca epidemia să nu se propage.În China mulți producători auto și-au suspendat producția, printre ei fiind Ford, PSA, Nissan și Honda.Sursa: AFP