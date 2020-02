Renault Twingo Z.E. = Dacia electrică? Specificații și fotografii

Renault Twingo Z.E., versiunea 100% electrică a mașinii de oraș Twingo, a fost prezentată oficial, deocamdată online. Își va face debutul fizic la Salonul Auto de la Geneva (5-15 Martie), concomitent cu Dacia electrică - model care are mari șanse să fie, de fapt, un Renault Twingo Z.E. cu sigla Dacia. Din primele detalii știm că Twingo Z.E. va fi produs în Slovenia, în uzina Novo Mesto, ceea ce arată că prima Dacia electrică ar putea fi un automobil creat de francezi, fabricat de sloveni și vândut sub un brand cu origine românească. Twingo Z.E. are o baterie Litiu-ion cu o capacitate netă de 21,3 kWh și autonomie omologată 180 km (WLTP).